CAN 2025. Motsepe reporte la désignation du pays hôte à une date ultérieure

Annoncée initialement pour ce vendredi 10 février par la CAF, la date de la désignation du pays hôte de la compétition continentale a été reportée, pour quand ? Même Motsepe ne le sait pas.

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe veut se donner plus de temps afin de prendre la meilleure décision. «L’Instance de football africain n’a pas encore la date de l’annonce du pays qui accueillera la CAN 2025, parce que la CAF veut prendre la bonne décision en dehors de toute précipitation et selon les normes exigées en matière d’organisation de ce genre de compétition», a-t-il annoncé.