Niamey. Bensaid représente le Maroc à la réunion des ministres de la Jeunesse du CEN-SAD

Le Maroc a participé, vendredi dans la capitale du Niger, Niamey, aux travaux de la réunion des ministres de la Jeunesse de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD).

Intervenant à cette occasion au nom du Royaume, Bensaid a souligné que les jeunes sont une force motrice qui possède des compétences générales pour le développement économique et social. Le ministre a ajouté que cette force permet aux pays de réaliser une croissance globale et durable, surtout si cette force de jeunesse dispose d’un enseignement de qualité et s’implique dans des initiatives citoyennes, indique un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.