C’est un palmarès bien garni pour Rhita Zniber qui vient encore de décrocher une nouvelle distinction à l’international.

Rhita Zniber, PDG de Diana Holding, l’un des plus importants acteurs de l’économie marocaine, a en effet remporté le prestigieux trophée de la meilleures PDG Africain de lors de la 6ème édition de l’Africa Investment Forum, qui s’est tenue le 7 février dernier à Paris. Cette grand-messe, qui réunit un parterre de dirigeants d’entreprises africains opérant tant dans le secteur privé que public, constitue un creuset de discussions et de débats autour des opportunités d’investissement et des enjeux liés au développement du continent.