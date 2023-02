Les perspectives de croissance des entreprises indiennes au Maroc, en Afrique et au Moyen-Orient

ReNew Energy Global Plc et Engineers India Ltd. font partie des entreprises indiennes qui font avancer des projets énergétiques en Afrique, principalement au Maroc qui dispose d’un potentiel énorme, et au Moyen-Orient dans un contexte de demande croissante dans ces régions.

ReNew Energy, l’une des plus grandes sociétés indiennes d’énergie renouvelable, prévoit d’achever des études de faisabilité sur un projet d’hydrogène vert de 8 milliards de dollars en Égypte et de finaliser un client dans 12 à 18 mois.