CAN 2025. A quelques heures de l’annonce du pays organisateur, le Maroc archi favori

Le président de la Confédération africaine de football Patrice Motsepe annoncera demain vendredi 10 février le pays qui abritera la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.

Plus que quelques heures pour connaître le nom du pays qui sera désigné pour organiser la CAN 2025. Le Maroc est « archi favori » et celui qui mérite le plus d’abriter le premier évènement footballistique du continental. L’Afrique tout entière soutient la décision d’accorder au Maroc la faveur d’accueillir la 35è édition de la CAN, insistant sur le fat que le Royaume est le pays africain le plus apte à recevoir cet honneur au vu de son infrastructure sportive impressionnante.