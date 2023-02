Séisme. Plus de 15 000 morts en Turquie et en Syrie

Le bilan du tremblement de terre a dépassé les 15 000 morts en Turquie et en Syrie alors que le désespoir grandit Le nombre de morts du séisme dévastateur en Turquie et en Syrie a augmenté alors que les sauveteurs faisaient face à des pénuries de camions, de carburant et de temps,rapporte le New York Times.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est rendu à Kahramanmaras dans la zone proche de l’épicentre. Deux jours après qu’un tremblement de terre dévastateur de magnitude 7,8 a tué plus de 15.000 personnes en Turquie et en Syrie, des familles se sont regroupées sous la pluie dans un froid glacial, attachant des bâches pour fabriquer des tentes improvisées, se reposant sur des morceaux de meubles retirés de l’épave et faisant la queue pour des chaussures, des couvertures…