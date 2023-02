Tremblement de terre. Des centaines de victimes entre décès et blessés en Turquie

Des centaines de morts et de blessés en Syrie et en Turquie ont été enregistrés suite à un fort tremblement de terre d’une magnitude 7,4 sur l’échelle de Richter.

La capitale turque Ankara a annoncé une alerte de niveau 4 après une forte secousse qui a frappé le sud de la Turquie, tôt ce matin du lundi 6 février. Ce tremblement a causé des centaines de morts et une destruction généralisée de bâtiments et d’infrastructures en Turquie et en Syrie, et la recherche de survivants sous les décombres est toujours en cours.