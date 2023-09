Hakim Ziyech a fait une entrée remarquée lors de son premier match avec Galatasaray [Vidéo]

Ce que tout le monde a qualifié de passe décisive était en réalité un tir puissant, précisément cadré, qui n’avait nullement besoin d’être touché par la chevelure d’Icardi. Un tir d’une telle puissance ne peut pas être considéré comme une passe décisive, n’est-ce pas ? Cela a été clairement démontré par le fait que les joueurs de Galatasaray sont venus féliciter Ziyech et non Icardi.

Le milieu offensif des Lions d l’Atlas a marqué un bon point en réalisant une « passe décisive » pour le but inscrit par Mauro Icardi à la 67e minute lors de la rencontre entre Galatasaray et Samsunspor, en fin d’apr!ès-midi ce samedi 16 septembre. Le Lion de l’Atlas a contribué à la victoire de son nouveau club, gagnant ainsi davantage le cœur des supporters du leader de la Super Lig turque, avec un score final de 4-3.

« Le milieu offensif des Lions de l’Atlas, Hakim, nouvelle recrue de Galatasaray en provenance de Chelsea sous forme de prêt, a enfilé le maillot jaune et rouge pour la première fois lors du match contre Samsunspor et a réussi une passe décisive », a rapporté le site turc Ajanspor.

Lors de la 5e journée de la Super Lig Trendyol, Galatasaray affrontait Samsunspor à domicile, et la nouvelle recrue marocaine, Hakim Ziyech, a débuté sur le banc. Entré en jeu en seconde mi-temps en remplacement de Tete, il a enfilé pour la première fois le maillot jaune et rouge. Le joueur de 30 ans a également réussi une passe décisive lors du but de Mauro Icardi à la 67e minute.

Après la fin du match, Hakim Ziyech s’est dirigé vers les tribunes pour célébrer la victoire avec les joueurs jaunes et rouges. Le joueur marocain Hakim Ziyech est allé dans les tribunes derrière le but pour prendre une photo avec les supporters en signe de célébration.