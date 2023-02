Entrepreneuriat. Bank of Africa élargit son réseau BlueSpace

Le groupe bancaire s’implique davantage dans l’entrepreneuriat. Bank of Africa a, en effet, inauguré le 9 février son 2ème incubateur en partenariat avec la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Aïn Chock Casablanca (FSJESAC). Baptisé BlueSpace, cet espace dédié aux étudiants entrepreneurs s’inscrit dans l’ambition de Bank of Africa d’élargir son réseau d’incubateurs. Rappelons que le 1er incubateur a été lancé en partenariat avec le groupe ISCAE pour encadrer les jeunes porteurs de projets. Brahim Benjelloun Touimi, administrateur directeur général du Groupe Bank of Africa, a expliqué en marge de l’inauguration, que BlueSpace a pour vocation d’accompagner les étudiants et porteurs de projets dans la concrétisation de leurs ambitions entrepreneuriales à travers un espace bancaire pédagogique dédié aux étudiants et un incubateur destiné aux porteurs de projets participants au programme. « Cette collaboration montre ce que le partenariat public-privé peut donner de meilleur, et vise à placer la responsabilité sociale d’entreprise (RSE) au cœur de la stratégie de promotion d’entrepreneuriat qui représente un sujet d’intérêt collectif », a-t-il fait remarquer.

Bank of Africa lance son 2ème incubateur BlueSpace en partenariat avec la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Aïn Chock Casablanca (FSJESAC).

Pour sa part, Ghita Lahlou a mis l’accent sur l’importance de l’entrepreneuriat en vue de stimuler un développement plus inclusif dans le cadre du nouveau modèle de développement du royaume. Elle a notamment rappelé les différentes initiatives lancées par les pouvoirs publics ces dix dernières années pour promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes. « A travers ce partenariat qui vient renforcer la vision du pôle entrepreneuriat, l’université a offert un espace guidé pour l’entrepreneuriat pour booster l’employabilité. Cette collaboration soutient le processus de l’insertion par le biais d’une série de partages de connaissances et de pratiques qui soutiennent la conception, la mise en œuvre et le suivi des projets économiques », a, de son côté, Pr. Houssine Azeddoug, président de l’Université Hassan II Casablanca. Les organisateurs précisent que l’incubateur BlueSpace représente un lieu de rencontre entre le monde académique et professionnel à travers un programme de référence visant à développer l’esprit entrepreunarial et à se positionner comme acteur clé de développement et de promotion de l’entrepreneuriat chez les jeunes.

BlueSpace, depuis sa création,a accompagné 120 projets majoritairement dans les domaines des Fintechs, des Services, de l’Ingénierie et du Développement territorial, à travers différents programmes déclinés selon les objectifs et niveaux de maturité des porteurs de projet. Pour rappel, la cérémonie d’inauguration a été également marquée par la présence du Pr. Abdellatif Komat, Doyen de la FSJESAC, Pr. Abdellatif Maazouz, Président de la Région de Casablanca-Settat, le Directeur du CRI Casablanca-Settat, des Directeurs, Doyens et Présidents d’Universités partenaires.