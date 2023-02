ADS 2023, l’année de la relance…

L’African Digital Summit (ADS) signe son grand retour à travers une 5 ème édition qui promet d’être exceptionnelle. Cette rencontre continentale, qui est entièrement dédiée au Digital et organisée par le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), se tient les 2 et 3 mars 2023 à Casablanca.

« L’African Digital Summit s’impose aujourd’hui comme la rencontre annuelle de référence de tous les acteurs de l’écosystème : annonceurs, marketeurs, professionnels du digital, agences de communication et médias », a indiqué Youssef Cheikhi, président du GAM. « Cette édition s’inscrit dans la continuité des éditions précédentes qui ont connu, depuis 2015, un franc succès. Combinant une richesse de contenu de premier ordre à impact durable, l’ADS a su évoluer au fil des éditions pour adopter un format dynamique alliant le partage des connaissances au Networking, en passant par la consécration des meilleures innovations digitales », ajoute le président du GAM.

Dans le détail, l’ADS vise à accompagner l’entreprise et les dirigeants à mieux comprendre les enjeux liés au digital, mais aussi à identifier les meilleures solutions et à anticiper les évolutions futures qui impacteront leur avenir. En plus d’une plénière de haut niveau où se succéderont keynotes et panels, l’ADS 2023, lieu de networking par excellence, accueillera à nouveau cette année l’ADS Business Forum afin de multiplier et faciliter les rencontres à forte valeur ajoutée.

Côté contenu scientifique, des speakers internationaux de haut niveau animeront des Masterclasses ainsi que des Keynotes. Et demeurant toujours fidèle à son ADN d’innovation, les organisateurs ont décidé de mettre les startups au coeur de cette nouvelle édition. « L’espace « ADS Digital Garden », véritable pépinière d’idées et d’innovations marocaines et africaines, a été créé afin d’enrichir les composantes de l’African Digital Summit par une dimension technologique. L’objectif de cet espace est de mettre en avant des startups technologiques et des innovations pouvant servir les annonceurs dans leurs stratégies digitales. Ainsi, les annonceurs et les marques pourront découvrir et tester de nouvelles solutions », explique le président du GAM.

Pour rappel, le Groupement des Annonceurs du Maroc, se présente aujourd’hui comme le représentant unique des annonceurs, des marques et des marketeurs. Le GAM compte actuellement une centaine d’entreprises adhérentes, de toutes tailles et de tous secteurs d’activité (multinationales, grands groupes nationaux, PME) qui représentent plus de 90% des investissements publicitaires au Maroc. Le travail du GAM ne se limite pas à la défense des intérêts directs de ses membres, mais il consiste également à développer le professionnalisme dans la pratique de la publicité en renforçant l’expertise de ses adhérents en matière de marketing, communication d’une part et d’autre part à promouvoir une publicité responsable et respectueuse du public qui est nécessaire pour la construction de la confiance des consommateurs envers les entreprises.