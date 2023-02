Agrofood Industrie : L’épopée africaine du leader du baby food halal

En effet, le Maroc bénéficie d’un positionnement géographique stratégique, lui permettant ainsi une grande réactivité pour livrer tous les pays Africains. Grâce à de nombreux accords commerciaux, le Maroc bénéficie d’une compétitivité supplémentaire pour servir toute l’Afrique. «Fort de ce constat et soucieux de booster les échanges interafricains, Agrofood industrie a développé des recettes uniques dans ses céréales bébés, en prenant en compte toutes les carences nutritionnelles des bébés Africains. Il est à noter, que nous sommes le seul producteur de nourriture Infantile au Maroc, et que l’Afrique a d’énormes besoins en alimentation infantile », explique Bruno Montier.

Lire aussi | Le français Idyl au secours de sa filiale de production de Mejhoul au Maroc

De plus, il faut souligner que l’Afrique va doubler sa population avant 2050, c’est-à-dire qu’un quart de la population Mondiale sera Africaine, et 40 % le sera avant 2100. Un constat qui démontre que le continent Africain va devenir important sur l’échiquier planétaire.

Demande croissante

Pour ce qui est du développement au sein du pays, il est nécessaire de rappeler que le marché de l’alimentation infantile au Maroc est toujours en progression aussi bien en valeur qu’en volume. «La demande est croissante grâce à la classe moyenne qui dispose de plus en plus de revenus suffisants pour acheter les aliments pour bébés qu’elle trouve dans toutes les grandes et moyennes surfaces du Royaume (Marjane, Acima, Carrefour, Aswak Assalam…)», explique le co-fondateur du groupe. Mais pas que. Le succès de ce segment précis est aussi dû à l’évolution de la population cible. Bruno Montier explique que le quotidien de la maman Marocaine change de plus en plus. Ses habitudes à la maison ne sont plus les mêmes, ses connaissances vis-à-vis de l’alimentation pour son bébé évoluent, le plus souvent elle travaille à l’extérieur du foyer, et le temps consacré aux repas est alors très précieux. Donner le meilleur à son enfant est devenu essentiel et donc une priorité. «Quoi de mieux, de plus sains que des repas, des céréales lactées Halal spécialement conçus pour les bébés, sans arome, sans conservateur, sans aucun pesticide, sans rajout néfaste comme le sucre, le sel … et contenant toutes les valeurs nutritionnelles pour la bonne croissance, la diversification alimentaire et le développement du bébé», souligne Bruno Montier.

Lire aussi | Investir dans l’oléiculture en France : Quel coût pour les investisseurs marocains

De plus, la cible consommatrice des produits pour bébés, est de plus en plus large. Grâce notamment à toute la communication faite par les spécialistes de la santé, médecins, pédiatres, ministère de la Santé, le programme National de nutrition aussi bien en ville que dans les milieux ruraux, pour expliquer l’importance des 1000 premiers jours. Cette période de vie, c’est vraiment là où tout commence, et donc il est nécessaire de manger sainement pour un développement futur optimal. «Le bébé nait bien souvent avec des carences en micronutriments, et la nourriture est déterminante pour corriger cela. De plus en plus, la maman et le papa Marocains le savent, en sont persuadés et en tiennent compte dans l’alimentation», souligne l’expert. D’ailleurs, l’alimentation bébé est même classée par les professionnels comme étant un secteur à part se situant entre celui de la pharmacie et de l’agroalimentaire. Un secteur complexe qui nécessite donc une bonne connaissance. Pour Bruno Montier «il faudra une éducation avant, pendant, et après l’accouchement, des jeunes couples à l’importance de ne pas manger n’importe quoi, et de nourrir son bébé du mieux possible, en achetant des produits répondant aux normes très strictes de l’alimentation infantile et à l’adéquation nutritionnelle du régime alimentaire ».