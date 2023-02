Voiture électrique. Dacia Maroc commercialise le modèle Spring 

Véritable success-story, notamment dans beaucoup de pays européens, la Dacia Spring entend également tisser sa toile dans le Royaume. L’un de ses atouts phares n’est autre que son prix, faisant de cet engin l’un des véhicules électriques les plus abordables du marché. Une nouvelle offre qui répond aux attentes des citadins à la recherche d’une mobilité certes simple, mais surtout efficace et économique au demeurant. En combinant garde au sol surélevée, arches de roues élargies, épaules robustes et protections de bas de porte, cette petite citadine affiche même une allure de petit SUV urbain. Joliment crayonnée, sa face avant se distingue par ses optiques effilées et son large bouclier. L’arrière quant à lui privilégie le dynamisme.

A bord, elle dispose de quatre vraies places à bord et d’un coffre au volume raisonnable cubant 270 litres. Sa polyvalence de charge (moins d’une heure en charge rapide pour 80% d’autonomie, et moins de 14 heures sur une prise domestique) et son autonomie pouvant aller jusqu’à 305 km en ville (soit 230 km en cycle mixte WLTP) en font une électrique parfaite pour les trajets du quotidien. Pour le marché marocain, la Spring sera commercialisée avec la toute nouvelle identité de marque de Dacia, à savoir le nouvel emblème Dacia Link, le nouveau logotype et de nouvelles couleurs de carrosserie.

S’agissant des finitions, les clients marocains ont la possibilité de choisir entre trois versions : «Cargo», une version utilitaire 2 places, idéale pour la livraison de marchandises en ville, et les deux versions dédiées aux clients particuliers, et baptisées «Essential» et «Expression». En plus du look SUV incluant les barres de toit, arches de roues élargies, stripping latéral, ski arrière et garde au sol surélevée, la version Essential propose la climatisation, le limiteur de vitesse ainsi que les vitres avant et arrière électriques. La version «Expression» quant à elle offre en plus de «l’Essential», de nombreux équipements comme le système multimédia tactile 7’’, l’aide au stationnement arrière ou la caméra de recul.

La Spring est également le modèle de la gamme Dacia le mieux équipé en dispositifs de sécurité, intégrant notamment l’ABS, l’ESP, l’allumage automatique des feux, et pour la première fois dans un véhicule Dacia, les six airbags ainsi que le freinage actif d’urgence, ce dernier permettant d’actionner automatiquement les freins en cas de choc imminent. Pour ce qui est da sa grille tarifaire, la Dacia Spring sera disponible à partir de 190 400 DH HT pour la version Cargo et à partir de 223 500 DH TTC pour la version grand public à quatre places.