Maroc. Smeia fête ses 25 ans de partenariat avec BMW Group

À l’occasion de cet anniversaire, une importante délégation du constructeur a fait le déplacement avec à sa tête Jean-Philippe Parain, Senior Vice-President Asia-Pacific, Eastern Europe, Middle East, Africa region, et le Docteur Thomas Rinn, Vice-President Africa, Eastern Europe region. Ils ont profité pour célébrer avec les équipes de Smeia, avec à leur tête, Saida Lamrani Karim et Hassan Lamrani Karim respectivement, Président Directeur Général et Vice-Président Directeur Général de Smeia, un quart de siècle d’un partenariat qu’ils jugent exemplaire.

Smeia et le constructeur BMW Group ont célébré récemment leurs 25 ans de collaboration. Un partenariat placé sous le signe de la confiance mutuelle, du succès et de la passion automobile.

Pour la petite histoire, c’est en 1981 que Smeia voit le jour, devenant un importateur de plusieurs marques automobiles prestigieuses. Une filiale qui fait partie intégrante du groupe Safari, holding marocaine qui englobe plusieurs entreprises dans le secteur du commerce, de l’industrie et de la distribution automobile. C’est en janvier 1998 que l’aventure entre l’opérateur marocain et le constructeur automobile allemand a commencée. C’est à cette période que BMW Group a fait confiance à Smeia, qui est depuis lors, importateur exclusif de la marque à l’hélice au Maroc. Cela a été suivi par la représentation exclusive de la marque BMW Motorrad depuis 2000 puis celle de MINI depuis 2002.

Forte de sa solide collaboration avec BMW Group, de sa stratégie de croissance basée sur le développement de son capital humain, mais aussi sur l’investissement continu dans son réseau de distribution et sur le déploiement d’une vision basée sur la recherche de l’excellence et de la valeur du travail, Smeia s’est hissée dès les années 2000 en haut du tableau des importateurs automobiles devenant ainsi un acteur majeur dans le segment automobile premium.

Dans le détail, l’année de démarrage s’était soldée par 132 BMW vendues avec à peine trois modèles composant la gamme à l’époque, notamment les fameux modèles mythiques Série 3 E36, Série 5 E39 et Série 7 E38. Depuis, du chemin a été parcouru par la marque qui s’est positionnée régulièrement à la première ou deuxième place du segment premium. Au cumul, 41 146 véhicules vendus en 25 ans, dont 34 719 BMW, 2 614 MINI et 3 813 motos.

Selon le staff de Smeia, cette « succes-story » a été le fruit du professionnalisme des équipes managériales de Smeia qui ont développé, accompagnées par les équipes du constructeur, les stratégies commerciales et marketing adéquates. Côté gamme, Smeia a veillé à faire bénéficier ses clients des dernières innovations de BMW, en veillant à proposer des offres complètes et régulièrement mises à jour avec le meilleur positionnement équipement et prix.

La gamme BMW au Maroc comprend les berlines à succès comme la Série 1, Série 3, Série 5, la gamme X qui représente désormais 42% des ventes, les modèles du segment luxe tels que la Série 7, ainsi que la gamme M des supersportives. Depuis mars 2022, Smeia a lancé la gamme électrique BMWi. À noter que l’un des facteurs ayant favorisé la montée en puissance de la marque BMW au Maroc est une stratégie marketing à l’avant-garde.

La promotion des marques BMW et MINI s’est faite également à travers la participation aux différentes éditions du Salon de l’automobile, Auto-Expo, avec des stands aux standards internationaux, présentant les dernières innovations du constructeur. Par ailleurs, Smeia, soutient depuis plusieurs années des évènements nationaux et internationaux d’envergure tels que le Trophée Hassan II de Golf (PGA tour) et la Coupe Lalla Meryem de Golf (Ladies European tour) ou encore le Festival International du Film de Marrakech dont BMW est le transporteur officiel depuis 2015.

L’autre sujet qui est au cœur de la stratégie de Smeia est l’amélioration continue de la qualité du service après-vente et de la relation client. Pour pouvoir offrir une telle qualité, Smeia s’appuie d’un côté sur une politique de processus métiers harmonisés mettant au centre de ses préoccupations la satisfaction du client et d’un autre côté sur des plans de formations continues des équipes des différentes succursales.

Ces différents axes de développement ont permis de surmonter des difficultés comme la crise de la covid-19, les restrictions liées aux semi-conducteurs, la guerre en Ukraine … et de réaliser des ventes de 4 035 unités en 2021, dont 3 397 BMW, 188 MINI et 450 Motos BMW, puis de 3 508 véhicules en 2022, dont 2 844 BMW, 207 MINI et 457 motos BMW.

Faut-il souligner que le réseau de distribution BMW MINI a connu un réel essor. Il compte désormais 6 succursales et un concessionnaire privé. En termes de ressources humaines, l’équipe dédiée aux marques BMW MINI et Motorrad compte 350 collaborateurs. La politique de développement RH est basée sur la qualification des collaborateurs, par le biais de certifications des équipes de vente et après-vente sur les standards du constructeur. Les formations produit sont dispensées grâce aux formateurs certifiés, en interne, ou par le constructeur. Sans compter que le Maroc sert en outre de hub pour les différentes formations organisées par BMW au niveau régional.

Toujours est-il que Smeia-BMW souligne avoir pris le tournant du digital depuis plusieurs années et une feuille de route a été établie dans ce sens. La stratégie est basée sur deux axes, à savoir la digitalisation interne, tournée vers l’automatisation & l’optimisation des processus, l’adoption d’outils informatiques performants et la digitalisation au niveau des interfaces clients. Cette s’est accentuée depuis la pandémie où Smeia s’est démarquée notamment par le lancement du premier Salon Virtuel BMW-MINI, première conférence de presse virtuelle ainsi que par le concept BMW Studio sous forme de contenu web-série qui a permis de présenter les tous derniers modèles de la marque, tout en mettant en exergue son évolution et en donnant la parole à plusieurs intervenants.

Autre cheval de bataille qui tient à cœur à l’importateur de BMW MINI dans le Royaume, le lancement de la gamme BMW i, 100% électrique avec deux modèles phares représentant la nouvelle génération de l’électromobilité par BMW, à savoir la nouvelle BMW i4 et la nouvelle BMW iX, suivi par le lancement en décembre 2022 de la toute nouvelle BMW i7, flagship de la gamme électrique de BMW. Ces lancements sont dans la continuité de la stratégie de Smeia en matière de développement des ventes des véhicules électrifiés, initiée en 2018 avec le lancement des versions hybrides rechargeables (PHEV) tels que les BMW 530e, 745e, et X5 45e xDrive.

Toujours est-il que la collaboration entre Smeia et BMW Group a de beaux jours devant elle. Le constructeur allemand continue de développer sa gamme de produits BMW et MINI et confirme notamment son orientation comme acteur majeur de l’e-mobilité, avec des ventes mondiales de voitures électrifiées ayant doublé en 2022.

Smeia a son tour, anticipe et se prépare à une accélération, à moyen terme, de l’électrique au Maroc et compte voir son mix évoluer rapidement en faveur des véhicules hybrides rechargeables et électriques. Sont également prévus, des projets d’optimisation de la consommation de l’énergie au niveau du réseau de distribution avec l’introduction de la notion de construction verte «Green building» dans des projets à venir.