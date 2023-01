Retenue à la source. La DGI donne son avis à la CNOPS

Autant la retenue à la source avait animé les débats avant le vote final du PLF 2023, autant elle a semé la confusion quant à son application après son adoption. Dans ce cadre, la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS), qui paie différents prestataires de santé, a consulté la Direction Générale des Impôts (DGI). Cette dernière a donné son avis dans un courrier daté du 25 janvier 2023 dont nous détenons copie.

Pour mémoire, et dans le cadre de la réforme fiscale, le gouvernement a décidé d’introduire plusieurs mesures dans la Loi de Finances 2023 dont les diverses retenues à la source. Ces dernières seront effectuées sur les honoraires, courtages, commissions et autres rémunérations versés à des tiers. Une disposition qui concerne aussi bien les contribuables soumis à l’IS que ceux soumis à l’IR, selon les régimes du résultat net réel et du résultat net simplifié.