Décryptage. Khalid Ait Taleb expose les axes de la grande réforme [Vidéo]

C’est la troisième fois, depuis sa nomination à la tête du ministère de la Santé en octobre 2019, que le ministre de la Santé répond présent à l’émission Décryptage qui jouit d’une très importante audience. Son intervention, dimanche, est tout à fait particulière puisqu’elle vient révéler l’état d’avancement du grand chantier d’une réforme déjà mise en place. Il ne s’agit plus de paroles dans l’air ni de complaisances, comme l’a fait entendre l’animateur-chroniqueur Abdelaziz Rommani. En effet, il a en face un homme qui ne fait pas usage de la langue de bois. Professeur de médecine, Ait Taleb est rompus à l’exercice de diagnostique ; il repère les maux et prescrit le traitement adéquat. Dans l’émission, il va s’atteler à la présentation de la manière de prendre en charge l’exécution du traitement, à quelles doses et quelle échéance.

Lire aussi | L’autrichien Mondi investit 16 millions d’euros dans les sacs en papier à Tanger

Le ministre a fait part de son engagement à la mise e oeuvre de programmes bien définis, dont les principaux sont la digitalisation de la santé et la généralisation de la couverture médicale. Il est aussi question de la réforme du système de santé, des groupements de territoriaux santé et les infrastructures.

Imperturbable, Khalid Ait Taleb explique que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné un grand coup de pouce à ce secteur sensible en insistant dans ses discours sur l’association de la couverture sociale aux réformes du système de la Santé. Le Souverain a appelé à entreprendre une réforme «radicale» tout en insistant sur la généralisation de la couverture sociale.

Le ministre a assuré que la réforme en cours de mise en œuvre sera va révolutionner le secteur. «La nouvelle réforme, qui place le patient au cœur de toutes les stratégies, portera ses premiers fruits à partir de 2024. C’est un chantier colossal qui va permettre non seulement de doter le système de santé d’une organisation et d’une architecture révolutionnaires, mais permettra également d’humaniser l’offre de soin et de la rendre plus efficiente à travers la création d’un système d’information intégré pour collecter et exploiter toute l’information relative au système de santé», souligne-t-il. En effet, en matière de digitalisation, un identifiant unique sera créé pour chaque patient. Ce code permettra d’effectuer un suivi authentique du parcours médical de chaque malade renseignant avec précision sur tous les traitements qu’il a subis durant sa vie. Tous les hôpitaux du Royaume auront accès à cette base de données.

Lire aussi | Toufiq et Bensaid s’enquièrent du projet de réhabilitation de la Mosquée de Tinmel

Pilier de la réforme du secteur de la santé, les ressources humaines sont mis dans un niveau de grande priorité, vu le départ massif de médecins formés au Maroc à l’étranger. Le ministre reconnait le manque flagrant de cadres médicaux et paramédicaux, promettant qu’il est en mesure de renforcer les effectifs dans les hôpitaux du Royaume à l’horizon 2030. «Le gouvernement se fixe l’objectif d’atteindre un ratio de 23 cadres médicaux pour 10.000 citoyens au lieu de 17 actuellement, en espérant atteindre 42 médecins à l’horizon 2030, conformément aux recommandations de l’OMS», poursuit Ait Taleb. Il est à noter que le besoin est estimé aujourd’hui à 32.000 médecins et 65.000 infirmiers.

Le ministre a par ailleurs promis de renforcer la coopération entre les secteurs privé et public tout en mettant en place un nouveau circuit de soin. Dans le but d’alléger la pression sur les CHU, le ministre est en train de mettre en place un circuit qui va définir les établissements de soin de santé de proximité et les dispensaires par lesquels le patient doit passer.

Lire aussi | Tanger. Les plans d’aménagement de Mghogha et Souani homologués

«Plus de 1.365 hôpitaux qui sont rénovés ouvriront incessamment». La réforme concerne aussi la mise à disposition des citoyens du milieu rural une offre de soins adéquate. Pour ce faire, des schémas régionaux d’offres de soins sont en cours d’élaboration dans le cadre de la régionalisation avancée qui consiste à ce que chaque région soit bénéficie d’une autosuffisance en matière de ressources humaines qualifiées.