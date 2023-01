L’autrichien Mondi investit 16 millions d’euros dans les sacs en papier à Tanger

Mondi vient d’ouvrir une nouvelle usine dans la zone franche de Tanger. L’usine tangéroise, qui a nécessité un investissement de 1,6 millions d’euros, porte la capacité totale de production de Mondi en Afrique du nord et l’Ouest à plus de 500 millions de sacs par an. Et répond à la demande croissante de la clientèle régionale pour les sacs en papier pour emballer le ciment ou farine de blé, entre autres produits. Le site utilise des papiers kraft produits par le groupe afin de sécuriser ses approvisionnements. Ce qui contribue à sécuriser l’approvisionnement en matériaux d’emballage pour l’industrie du bâtiment de la région.

En outre, Tanger est située en zone franche, un emplacement idéal pour livrer les pays voisins. Selon Hicham Jalal, responsable régional pour les sacs papier en Afrique de l’Ouest chez Mondi, «le groupe jouit d’une position unique pour fournir des matériaux d’emballage à la clientèle régionale, et qui bénéficie ainsi d’un approvisionnement sûr en sacs papier et d’un service local de qualité».

Cette nouvelle usine constitue le quatrième site de Mondi dans cette région : trois usines au Maroc (Casablanca, Agadir et récemment Tanger) et une, en Côte d’Ivoire.

Pour rappel, le groupe Mondi emploie près de 26 000 personnes à travers une centaine de sites de production répartis dans plus de 30 pays, principalement en Europe, en Russie, en Amérique du Nord et en Afrique. En 2020, le groupe dont l’aventure est partie en 1967 de l’Afrique du Sud (avant de changer de siège pour le Surrey -Royaume-Uni- et à Vienne-Autriche-) a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de près de 7 milliards d’euros (près de 75 milliards de dirhams) et une marge opérationnelle avant amortissement et dépréciations de plus de 20%. Il est coté à la Bourse de Johannesburg et à la Bourse de Londres.