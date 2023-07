Le franco-allemand Wandel Packaging accélère son développement au Maroc

Cet expert de l’emballage plastique s’apprête à lancer la construction d’une deuxième unité de production basée à la commune de Sidi Bouathman, dans la région de Marrakech. Cette nouvelle unité qui sera spécialisée dans la fabrication de palettes et de caisses en plastique à base de polypropylène recyclé, devra nécessiter une enveloppe d’investissement de près de 110 millions de dirhams. La nouvelle unité sera également raccordée à un parc solaire de plusieurs milliers de m² pour verdir une partie de son process de production.

Quelques mois après avoir obtenu un prêt de 65 millions de dirhams de la part de la BERD (Banque européenne de reconstruction et du développement), Plastikpack Maroc accélère son développement huit ans après avoir pris pied dans le royaume.

Cette expansion vient confirmer la confiance de ce spécialiste des technologies de plasturgie de soufflage, extrusion et injection en le potentiel de développement du marché marocain où il fabrique des bidons à différents usages dont notamment, pour les huiles et additifs à destination des distributeurs de consommables pour automobile dont des pétroliers comme Shell et Total.

Rappelons que Plastikpack fait partie du groupe franco-allemand Wandel Packaging Group Blow Moulding dont la création remonte à 1962. Aujourd’hui, ce groupe est le leader européen de la production de bidons de produits dangereux avec environ 25 millions de récipients en plastique sur deux sites en Allemagne et en France.