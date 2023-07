Citroën Ami. La version Buggy disponible au Maroc

Selon le staff de Citroën, l’Ami Buggy incarne l’esprit d’aventure et le plaisir d’afficher son style en toute liberté. Et cela se voit ! En témoigne sa carrosserie originale couleur kaki. Quelques éléments distinctifs viennent agrémenter le côté baroudeur de l’engin, comme les renforts de pare-chocs à l’avant et à l’arrière, les élargisseurs d’aile et autres bas de caisse, voire le petit béquet arrière… Autant d’accessoires esthétiques qui lui insufflent une silhouette distinctive.

Par ailleurs, des éléments décoratifs de couleur jaune vif viennent égayer la carrosserie, apportant à l’Ami Buggy un peu plus d’éclat et de gaîté. On les retrouve sur la partie avant, de part et d’autre du logo, mais aussi sur les flèches directionnelles collées sur les passages de roue. Pour affirmer encore plus son style, l’Ami Buggy adopte des jantes perforées dorées de 14 pouces du plus bel effet.

Bien plus original sur ce modèle, l’absence de portières et la présence d’un toit découvrable ne passent vraiment pas inaperçues. De quoi profiter au mieux de l’environnement extérieur cheveux au vent. Dans le détail, des tubes métalliques montés sur charnières remplacent les portes. Quant au toit découvrable, il est muni d’une capote grise, à l’instar d’une Méhari ou d’une 2CV, qui se fixe tout autour de l’ouverture du toit grâce à un système de boutons pression. Enroulable, elle peut se ranger facilement à l’arrière des sièges.

A bord, on retrouve cette même couleur jaune déclinée sur plusieurs éléments, tels que les bacs de rangement, le crochet de sac et les sangles d’ouverture. Les assises, recouvertes d’un tissu enduit, agrémenté de surpiqûres jaunes, invitent les occupants à prendre place à bord. Quant aux tapis de sol, ils laissent aussi apparaître ces mêmes détails de couleur jaune vif.

Une enceinte nomade, Bluetooth et étanche est disponible sur ce modèle. Pourvue d’une autonomie de 15h, elle se glisse dans une zone spécialement dédiée au niveau tableau de bord, à proximité du volant. Citroën Maroc précise également que les futurs clients de cet Ami Buggy recevront des produits dérivés, dont une montre «Ice-Watch» et deux autres accessoires, dont un peigne et un bob.

Mécaniquement, ce véhicule est animé par une batterie de 5,5 kWh qui se recharge en 3 heures sur une prise domestique. De quoi disposer d’une autonomie de 75 km et de friser les 45 km/h en vitesse maximale. Taillé pour la ville avec, en prime, une longueur contenue (2, 40 m) qui permet de stationner en un clin d’œil en plus d’un rayon de braquage ultra-court, cette version dite Ami Buggy ravira les amateurs d’une conduite cool et silencieuse, tout en profitant pleinement du grand air.

Une petite voiture très exclusive dans la mesure où seuls 20 acquéreurs pourront en disposer. Comptez 120 000 DH clé en main, frais d’immatriculation compris, pour repartir à son volant. La vente se fera à travers la réservation en ligne sur une page web dédiée : https://bit.ly/44uGLUg