Voitures électriques : 4 Citroën Ami traversent l’Afrique

Effectuer une traversée longue de 14 000 kilomètres, du Maroc à destination de l’Afrique du Sud, au volant de plusieurs Citroën Ami électriques, c’est le défi qu’a entrepris Éric Vigouroux, entrepreneur et ancien pilote de rallye-raid, et son équipe à travers la «croisière verte». Un événement d’envergure soutenu par Stellantis Moyen-Orient & Afrique (MEA).

L’objectif premier de cette expédition est de rendre hommage au centenaire de la légendaire «croisière noire» en réinterprétant son esprit d’aventure et d’exploration, cette fois axé sur la mobilité durable. Il est bon de rappeler que cette «croisière noire» fut une expédition automobile traversant le continent africain du nord au sud, du 28 octobre 1924 au 26 juin 1925. Également appelée «expédition Citroën Centre Afrique», elle a été initiée par André Citroën lui-même pour promouvoir sa marque et ouvrir une ligne régulière motorisée à travers l’Afrique.

Lire aussi | Le nouveau Peugeot 3008 hybride débarque au Maroc

Éric Vigouroux a donc relevé le défi de retracer cet itinéraire emblématique avec des véhicules électriques, alimentés exclusivement par des énergies renouvelables. Le voyage a officiellement démarré le 28 octobre dernier à Ouarzazate, l’arrivée étant prévue au Cap mi-janvier 2025. Cet itinéraire exigeant mettra en lumière le design compact et écoénergétique de l’Ami, capable de traverser divers terrains. Les véhicules participant à cette expédition ont reçu des améliorations, notamment une autonomie accrue, des roues élargies et un châssis renforcé.

À l’origine de cette aventure, Eric Vigouroux, ancien pilote de rallye-raid, s’élance dans cette traversée, accompagné de trois coéquipiers chevronnés.

Mais le principal enjeu reste l’alimentation électrique. Justement, pour y répondre, l’équipe a développé des minicentrales solaires portables, composées de 40 panneaux solaires, pour recharger les batteries pendant les haltes. Chaque journée de l’expédition démarre à 6h30 avec trois heures de route pour parcourir 100 km, suivies d’une recharge solaire de 5 à 6 heures. En fin d’après-midi, l’équipe repart pour un second trajet de 100 km, réalisant un total quotidien de 200 km à une vitesse moyenne de 45 km/h. En complément, des sites d’énergie renouvelable sur le continent seront utilisés pour des recharges plus rapides.

Lire aussi | Maroc: Les travaux de la première Gigafactory d’Afrique et du Moyen-Orient ont commencé [Vidéo]

Partir du Maroc pour rejoindre l’Afrique du Sud au volant d’une Ami électrique est un défi audacieux. Outre le volet expédition et aventure, cet événement se veut un appel à la prise de conscience environnementale et au voyage écologique à travers l’Afrique. C’est pour toutes ces raisons que Stellantis MEA, avec sa marque Citroën, s’est associé à cette mission en tant que partenaire engagé, souhaitant mettre en avant une vision commune pour promouvoir la mobilité durable sur le continent africain.

L’équipe d’Éric Vigouroux en escale à l’usine Stellantis de Kénitra, plateforme de production de la Citroën Ami et bien d’autres modèles.

Rappelons que Stellantis MEA s’engage, dans le cadre de son plan «Vision Dare Forward 2030», à rendre la mobilité propre et accessible dans tout le Moyen-Orient et l’Afrique, une région qui se distingue par sa demande croissante de solutions de transport abordables. Avec une population de 2 milliards d’habitants et environ 4 millions de ventes de véhicules neufs par an, la région MEA représente une vaste opportunité pour la micro-électromobilité. Stellantis envisage également ce segment comme un pont entre les deux-roues et les véhicules d’occasion traditionnels, offrant une solution nouvelle pour la mobilité urbaine et régionale.

Lire aussi | La Ligue des Champions féminine aura lieu du 9 au 23 novembre à El Jadida et Casablanca

«Chez Stellantis, notre objectif est de mener la transformation de la micro-électromobilité au Moyen-Orient et en Afrique en tirant parti de notre compréhension approfondie du marché, de nos réseaux de distribution robustes et de notre écosystème industriel avancé», a déclaré Samir Cherfan. Et le Directeur des opérations de Stellantis MEA d’ajouter : «notre usine de Kénitra, au Maroc, joue un rôle central dans cette mission, en produisant une gamme de véhicules de micromobilité électrique exclusivement pour la région. À commencer par la Citroën Ami, la production a depuis été étendue pour inclure l’Opel Rocks-e et la Fiat Topolino».