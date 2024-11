Naziha Belkeziz en passe de devenir la première femme à diriger une banque marocaine

Le conseil d’administration de la Banque Centrale Populaire (BCP) se réunira le mardi 5 novembre pour acter un changement majeur à la tête de la banque.

Au programme, la nomination de Naziha Belkeziz au poste de présidente-directrice générale, en remplacement de Mohamed Karim Mounir, qui part en retraite après une carrière marquante au sein du groupe. Si cette nomination est confirmée, Naziha Belkeziz deviendra la première femme à diriger une banque au Maroc, franchissant une étape importante dans un secteur où la présence féminine aux plus hauts postes est encore rare.

Actuellement Directrice générale en charge du pôle risques et engagements de la BCP, Naziha Belkeziz possède une solide expérience de plus de 30 ans dans le secteur bancaire et la finance. Après avoir débuté sa carrière au sein de l’ancienne Banque Commerciale du Maroc (BCM) puis Attijariwafa bank, elle a occupé des fonctions clés en financement d’investissement, gestion des risques, et relations avec les grandes entreprises. Elle a également été consultante en gouvernance et administratrice indépendante pour divers organismes, y compris le cabinet « Associés en Gouvernance Maroc » et TotalEnergies. Ces postes lui ont permis de consolider une expertise reconnue en matière de gouvernance et de finance stratégique.

Diplômée en sciences de gestion de l’Université Paris-Dauphine, Naziha Belkeziz a également marqué le milieu associatif, en participant activement à Réseau Entreprendre Maroc, ONG qui soutient les jeunes entrepreneurs, et en présidant la Banque Alimentaire, organisation caritative qui apporte son aide à plusieurs associations et foyers de jeunes filles dans le monde rural.

La nomination de Naziha Belkeziz serait une avancée pour la BCP, dont la Zone d’Accélération Industrielle accueille déjà des talents diversifiés. Grâce à son profil multidimensionnel et son expérience étendue, Naziha Belkeziz est bien positionnée pour relever les défis futurs de la banque, notamment dans un contexte de transformations économiques et de nouvelles exigences de gouvernance financière au Maroc.