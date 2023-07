L’informel : ce gros employeur qui sape l’emploi [Etude]

Le think tank Policy Center for the New South vient d’éditer une étude sur le rôle crucial de l’informel dans l’économie nationale étant un important employeur, mais qui exerce en même temps un impact négatif sur le marché du travail.

Intitulée « L’informel au Maroc : repenser la structure globale des incitations pour une économie plus inclusive et dynamique », l’étude qui bénéficie du soutien de la Banque mondiale, indique que le secteur informel joue un rôle crucial dans l’économie marocaine en employant une grande partie de la population. Cependant, il présente des inconvénients tels que la précarité de l’emploi, les bas salaires et les pertes de recettes fiscales pour l’État.