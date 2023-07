La Chine, un pays toujours attrayant auprès des investisseurs étrangers [Par Li Changlin*]

Au cours des trois dernières années, l’économie mondiale a connu un marasme en raison de la pandémie de Covid et des troubles géopolitiques internationaux. En revanche, l’environnement de développement stable de la Chine, sa croissance économique régulière et son vaste marché ont créé une forte attraction pour les investissements étrangers.

Les rapports récemment publiés par plusieurs chambres de commerce étrangères en Chine ont confirmé ce constat. À en croire une enquête de la Chambre de commerce américaine en Chine, 66 % des entreprises américaines en Chine ont déclaré qu’elles maintiendraient ou augmenteraient leurs investissements au cours des deux prochaines années. D’après un rapport de la Chambre de commerce de l’Union Européenne en Chine, près de 60% des entreprises interrogées ont déclaré qu’elles « augmenteraient modérément » ou « augmenteraient considérablement » leurs dépenses en R&D en Chine. Selon une étude de la Chambre de commerce australienne en Chine, plus de 60 % des entreprises australiennes considèrent la Chine comme l’une des trois principales destinations d’investissement au niveau mondial.

Dans ce contexte, on assiste à la croissance continuelle des investissements étrangers en Chine. De janvier à avril de cette année, la Chine a réellement utilisé des investissements étrangers à hauteur de quelque 500 milliards de yuans (près de 72 milliards USD), soit une hausse de 2,2 % en glissement annuel. L’allemand Siemens a investi 1,1 milliard de yuans dans la construction d’une base de fabrication intelligente de produits d’automatisation industrielle à Chengdu; le projet de batterie de sixième génération de BMW avec des investissements à hauteur de 10 milliards de yuans a été mis en chantier à Shenyang ; le fabricant américain de vaccins Moderna a signé un mémorandum d’investissement en Chine afin de faire de la recherche et du développement, de la fabrication et de la vente de médicaments à ARNm dans le pays… En même temps, des responsables des sociétés multinationales telles que Microsoft, Apple, Tesla, Pfizer, Starbucks et Rio Tinto se sont rendus en Chine, ils s’accordent à dire que « La Chine apporte un soutien important au fonctionnement des chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales. »

Lire aussi | Le premier Sommet Chine-États arabes a posé un important jalon dans les annales des relations sino-arabes

Cet optimisme grandissant des investisseurs étrangers pour la Chine s’explique par des arguments suivants :

. Premièrement, la Chine a repris sa croissance économique. Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine au premier semestre s’est élevé à 59.303,4 milliards de yuans, soit une croissance de 5,5 % en glissement annuel à prix constants. Il s’agit d’un taux de croissance plus rapide que celui des principales économies développées du monde. Au cours du premier semestre de cette année, le volume global des importations et des exportations chinoises de marchandises s’est élevé à 20.100 milliards de yuans, avec une croissance de 2,1 % en glissement annuel.

. Deuxièmement, la Chine offre d’énormes opportunités de marché. Au cours du premier semestre de l’année, les ventes au détail des articles de consommation en Chine se sont élevées à 22.758,8 milliards de yuans, soit une hausse de 8,2 % en glissement annuel. La croissance des dépenses de consommation finale a contribué à plus de 70 % à la croissance économique, ce qui est nettement supérieur à la contribution de l’ensemble de l’année dernière.

. Troisièmement, La Chine possède le système industriel le plus complet du monde, ce qui permet aux entreprises étrangères d’améliorer leur rentabilité en facilitant leur accès à des matières premières de haute qualité et des pièces détachées à moindre coût. Dans le même temps, les infrastructures performantes en Chine ont permis de réduire considérablement les coûts des entreprises. Au cours des cinq dernières années, le taux de rendement des investissements directs étrangers en Chine s’est élevé à 9,1%, contre environ 3 % en Europe et aux États-Unis, et 4 à 8 % dans les économies émergentes.

. Quatrièmement, ces dernières années, l’avantage de la Chine en matière d’innovation est devenu de plus en plus important. Dans l’édition 2022 de l’Indice mondial de l’innovation publiée par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la Chine s’est hissée à la 11e place, en progression constante pour la dixième année consécutive. En 2022, les dépenses de R&D de la Chine ont franchi pour la première fois la barre des 3.000 milliards de yuans (429 milliards USD), soit une augmentation de 10,4 % par rapport à l’année précédente. En investissant dans la « Chine innovante », les entreprises étrangères récolteront non seulement des bénéfices directs, mais aussi des opportunités futures.

. Cinquièmement, les politiques chinoises en faveur de l’élargissement de l’ouverture ont stabilisé les anticipations des investisseurs étrangers. Raccourcissement de la liste négative pour les investissements étrangers, mise en application de la Loi sur les investissements étrangers, renforcement de la protection des droits de propriété intellectuelle … autant de mesures contribuent à l’amélioration de l’environnement commercial international qui soit désormais davantage axé sur le marché, plus respectueux de l’État de droit et mieux conforme aux normes internationales.

Lire aussi | Les exportations du Maroc vers la Chine ont atteint un niveau record

Ici, j’aimerais profiter de l’occasion pour parler aussi de l’évolution très positive de l’investissement chinois au Maroc. Avec l’amélioration constante du climat d’affaires au Maroc, surtout la nouvelle charte d’investissement a renforcé l’attractivité du Maroc auprès des investisseurs internationaux, et aussi dans le contexte de la réorganisation des chaines industrielles et d’approvisionnement au niveau mondial, les parties chinoise et marocaine sont en présence d’importantes d’opportunités d’investissement dans de nombreux domaines, en particulier dans le secteur de l’énergie renouvelable, plus précisément des véhicules électriques, le dessalement de l’eau de mer, l’énergie solaire, éolienne etc.

A part l’Usine Cittic Dicastal de Chine à Kénitra spécialisée dans la fabrication des jantes en aluminium, ces derniers mois, plusieurs grands groupes chinois, comme Gotion High-Tech, Sentury Shandon,BTR Shenzhen,Guangzhou Tinci Materials Technology etc, sont venus au Maroc explorer des possibilités d’installation des usines de pneus, de batteries au lithium, en vue d’aider le Maroc pour la mise en place d’un écosystème industriel de production de batteries pour véhicules électriques et de systèmes de stockage d’énergie au Maroc. Jusqu’ à présent certains d’entre eux ont signé des mémorandums d’entente ou des conventions d’investissement. En outre, j’ai pris part, il y a deux semaines à Casablanca, aux cérémonies de lancement des véhicules électriques BYD et du nouveau SUV premium 100% électrique SERES 5 de Chine. Je souhaiterais que nos deux parties chinoise et marocaine accélèrent leur rythme de travail, afin que tous ces grands projets d’investissement aboutissent au plus vite, ceci en vue de hisser à un niveau plus élevé le partenariat stratégique entre la Chine et le Maroc.