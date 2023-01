Délivrance des autorisations. Voici le palmarès des communes les plus performantes au Maroc

Instauré pour créer l’émulation entre les collectivités territoriales afin d’améliorer leur rendement et la qualité des services rendus aux usagers, le classement Rokhas sur les performances des collectivités territoriales (Province/Préfecture, Commune/Arrondissement) durant le 4ème trimestre 2022, vient de paraitre. Basé sur 5 indicateurs (délai, attractivité, digital, écosystème, et fiscalité), il porte sur la délivrance des autorisations à caractères urbanistiques et économiques.

La plateforme Rokhas.ma, vient de rendre public son palmarès relatif à la délivrance par les collectivités territoriales des autorisations à caractères urbanistiques et économiques durant le 4ème trimestre 2022. Pour rappel, cette plateforme numérique permet une gestion dématérialisée fluide et transparente, en offrant la possibilité d’un suivi électronique des demandes de permis de construire et des activités à caractère économique au niveau national. Elle adopte un processus de traitement entièrement numérique, de la soumission de la demande de permis par l’usager à sa signature électronique par le responsable de la commune concernée.