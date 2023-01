STMicroelectronics va recruter des centaines de Marocains en 2023

Tiré par la forte demande mondiale, notamment dans l’automobile et l’industrie, le fabricant franco-italien de semi-conducteurs a présenté le 26 janvier des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre 2022. L’année 2022 a été particulièrement faste pour lui car il a porté son bénéfice net à 4 milliards de dollars et ses revenus (chiffre d’affaires) ont augmenté de 26,4 %, à 16,1 milliards de dollars. Et pour le prochain trimestre et l’année à venir, STMicroelectronics se montre tout aussi confiant. Ainsi, l’industriel européen entend recruter 7000 personnes dans le monde en 2023, dont plusieurs centaines de Marocains.

Lire aussi | Irak. Le Maroc inaugure son ambassade à Bagdad

Au Maroc, la filiale du leader mondial de la fabrication de puces électroniques qui a déjà recruté en un an plus de 700 personnes, dont 100 ingénieurs, a entamé une nouvelle vague de recrutements depuis plusieurs semaines. STMicroelectronics Maroc veut surtout recruter des ingénieurs et des techniciens (Bac+2 ou avec une expérience de 2 à 5 ans dans le poste).

L’année dernière, le groupe franco-italien avait augmenté sa capacité de fabrication en Chine et au Maroc où il avait inauguré, le 7 juin 2022, une nouvelle ligne de production de composants électroniques sur son site à Bouskoura, le deuxième plus grand site du groupe au monde. Avec un investissement de 2,4 milliards de DH depuis 2020, ce projet d’extension de STMicroelectronics Maroc a porté sur l’élargissement de la surface de production (7.500 m² de plus), et la mise en place d’une nouvelle ligne de production spécialisée dans la fabrication de produits de pointe en carbure de silicium utilisés dans les voitures électriques par les principaux constructeurs automobiles mondiaux.

Lire aussi | Commission des Investissements : 26 projets approuvés pour une valeur de 28,5 MMDH

Le site casablancais du groupe franco-italien devrait accueillir encore un nouvel investissement, à en croire Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général de STMicroelectronics, qui a annoncé, lors de la conférence de presse, que le leader mondial de la fabrication de puces électroniques, va investir 4 milliards de dollars en 2023, contre 3,5 en 2022, pour accompagner sa croissance. La majorité de cet effort servira à augmenter ses capacités de production au Maroc, en France, en Italie et à Singapour.