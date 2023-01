Irak. Le Maroc inaugure son ambassade à Bagdad 

L’ambassade du Royaume du Maroc en Irak a été ouverte à Bagdad, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, du ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, de personnalités politiques, d’hommes d’affaires irakiens et de représentants d’organisations internationales en Irak.

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationales et des MRE, Nasser Bourita et le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères de l’Irak, Fouad Hussein, ont inauguré, samedi 28 janvier à Bagdad, l’Ambassade du Royaume du Maroc.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le ministre irakien des Affaires étrangères a salué l’ouverture de l’ambassade du Maroc à Bagdad, relevant qu’il s’agit d’un mécanisme important pour consolider les relations entre les deux pays frères et une preuve que ces relations ont atteint un niveau très avancé. « Sur cette base, nous construirons les relations économiques, commerciales, culturelles, sécuritaires et dans différents domaines, ainsi que l’action commune sur les plans arabe, islamique et international », a-t-il ajouté.

L’ouverture de l’ambassade est très importante pour le développement des liens d’amitié entre les deux pays et entre les diplomaties marocaine et irakienne, a poursuivi Hussein, notant que les deux pays ont inauguré une nouvelle ère des relations. « Pour l’Irak, les relations avec le Maroc sont importantes et historiques », a-t-il dit, exprimant sa détermination à œuvrer pour l’édification de ces relations sur des bases solides.

De son côté, Bourita a indiqué que l’ouverture de l’ambassade du Maroc en Irak s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations solides et ancrées entre les deux pays. « Nous assistons aujourd’hui à une nouvelle ère des relations maroco-irakiennes, sur les mêmes bases solides déjà en place, mais avec des visions en conformité avec la réalité des deux pays de la région », a déclaré Bourita. L’ambassade jouera un rôle essentiel en tant que mécanisme de développement des relations bilatérales, a-t-il ajouté, notant qu’il a été convenu d’ouvrir des consulats dans des régions du Maroc et de l’Irak afin de renforcer la coopération entre les deux pays et les deux peuples.

Deux mémorandums d’entente signés

Parallèlement à cette inauguration, le Maroc et l’Irak ont signé, le même jour à Bagdad, deux mémorandums d’entente portant sur la création d’un mécanisme de concertations politiques et dans le domaine de la formation diplomatique. Les deux mémorandums ont été signés par les deux chefs de la diplomatie des deux pays, à l’issue de leurs entretiens.

Par le biais du protocole d’accord relatif à la création d’un mécanisme de consultations politiques, les deux parties cherchent à tenir des discussions et des consultations régulières au niveau ministériel, ainsi qu’au niveau des hauts responsables, afin de discuter de tous les aspects de leurs relations bilatérales et échanger des points de vue sur des questions régionales d’intérêt commun. Il vise également la coopération dans les domaines politique, économique, culturel et sécuritaire, en plus des consultations y afférentes qui ont lieu dans le cadre des activités des Nations-unies et d’autres organisations internationales.

Quant au mémorandum d’entente dans le domaine de la formation diplomatique, il vise à établir et à renforcer la coopération dans les domaines de la formation diplomatique, académique et pratique, au profit des fonctionnaires des deux pays, ainsi qu’à fixer un cadre de coopération fructueuse dans les domaines de l’échange d’informations, des activités de recherche, des programmes de formation, ainsi que des documents, des études et des expériences. Le Maroc et l’Irak sont liés par plus de quarante accords réglementant la coopération entre les deux pays dans divers domaines et secteurs.