Tanger. Les espagnols ITC Packaging et Erum créent une coentreprise

Grâce à cet accord stratégique, ITC Packaging et le groupe Erum comptent travailler ensemble pour améliorer leur présence internationale et élargir leur portefeuille et leur catalogue de vente avec de nouveaux produits. ITCErum Packaging permettra de se rapprocher des clients marocains grâce à la stratégie de proximité avec laquelle Erum travaille depuis des décennies, qui améliore la logistique, réduit les coûts de transport et favorise la durabilité et l’économie circulaire.

Pour sa part, ITC Packaging contribuera à l’accord grâce à son portefeuille et à son savoir-faire en matière de développement de nouveaux concepts d’emballage innovants et durables.

Le nouvel accord se traduit par une collaboration commerciale avec des objectifs communs de croissance et d’expansion, améliorant les activités tout en maintenant l’indépendance juridique. ITC Packaging est l’un des principaux fabricants européens d’emballages en plastique à paroi mince, produisant des conteneurs moulés par injection en polypropylène avec décoration IML, ainsi qu’une division de moulage par soufflage en PET. Spécialisée dans le développement d’emballages pour produits alimentaires, tels que les glaces, les produits laitiers et les aliments pour bébés, l’entreprise est également présente dans des secteurs tels que les cosmétiques et l’entretien ménager, avec des produits tels que des emballages pour capsules de détergents. Le groupe ITC dispose de trois usines de production, de plus de 50 machines d’injection et de 10 machines de soufflage, avec un chiffre d’affaires de 78 millions d’euros et des clients directs dans plus de 30 pays.

Quant au groupe Erum, il est présent sur plus de 120 marchés, avec des sites de gestion et de production dans 22 pays. L’entreprise possède des divisions de moulage par injection de plastique (Erum Dynamic Solutions), de technologie routière connectée, avec des produits tels que la balise V16 ou le cône connecté (Erum Vial), de conseil environnemental et de gestion et traitement des déchets (ACTECO), de produits ménagers (Erum Home), de logistique et de projets de durabilité à travers l’économie circulaire (RTS), ou la filiale de produits automobiles (NovaErum), qui participe également à des projets d’agrovoltaïque. Plus de 3 000 employés font partie du groupe Erum, présent sur les cinq continents. « Cette alliance stratégique avec ITC Packaging est un grand pas en avant dans notre présence internationale, permettant d’atteindre plus de clients avec un portefeuille de produits plus diversifié. C’est un exemple de la façon dont l’union des synergies peut nous rendre plus forts », a déclaré Juan Manuel Erum, PDG du groupe ERUM.

Pour Rafael Valls Serrano, président d’ITC Packaging, «cette collaboration leur permettra d’internationaliser leurs solutions d’emballage avancées de manière plus compétitive grâce à la fabrication de proximité, et renforcera les liens entre deux entreprises ouvertes à relever ensemble de nouveaux défis.