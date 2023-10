Nouvel hôpital provincial d’Azilal. Tracom remporte un marché de  95 millions de DH

Le ministère de la Santé a attribué le marché pour la réalisation des gros œuvres du Centre Hospitalier Provincial d’Azilal à la société Tracom pour un montant de 95 millions de DH. Tracom a devancé ainsi Jet Contractors, fondée et dirigée par Mohamed Adil Rtabi, pourtant régulièrement choisie pour la construction d’établissements de santé. Mais ces derniers mois, Jet Contractors est souvent devancé par ses challengers comme ce fut récemment le cas dans l’appel d’offres pour la construction du nouveau Centre Hospitalier Régional (CHR) de Béni Mellal, remportée par Urbagec, l’entreprise dirigée par Mahmoud Boukour.

La société Travaux de constructions et menuiseries (Tracom) vient de remporter l’appel d’offres pour la réalisation des gros œuvres du nouveau Centre Hospitalier Provincial d’Azilal d’une capacité de 170 lits. Dans la course au projet, l’entreprise dirigée par Mohamed Allaoui a réussi à devancer un sérieux concurrent, Jet Contractors (ex-Jet Alu), pourtant régulièrement choisi pour la construction d’établissements de santé.

Plusieurs entreprises locales étaient dans la course pour ce marché mais Tracom a réussi à l’emporter sur le fil au tandem Oukhaf de Construction–Soketradoz, à la société Raouandi de Hicham Rouandimais surtout Jet Contractors. Il faut dire que les propositions financières des uns et des autres, étaient très proches. L’offre du consortium Oukhaf de Construction/Soketradoz s’élevait notamment à 95,6 millions de DH quand celle de Rouandi était de 96,5 millions de DH et celle de Jet Contractors de 97,5 millions de DH.

A noter que trois autres sociétés locales, Igaser, l’Établissement Tijani des Travaux Divers (Etijtrad) et le groupement Cos Constructions/G3C, étaient également en lice pour le marché, mais leur dossier n’a pas dépassé l’étape de l’examen des offres techniques.

Le futur Centre Hospitalier qui sera construit sur une superficie de 5 hectares, est destiné à étoffer l’offre sanitaire dans la province d’Azilal située au centre du Maroc dans la région de Béni Mellal-Khénifra. Ce projet, dont le coût total de la construction et de l’équipement avoisinera les 220 millions de DH, financés par le conseil provincial, le conseil de la région et le ministère de la santé, doit aider la ville à réduire sa dépendance vis-à-vis des centres hospitaliers universitaires de la région.