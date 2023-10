Qui est Isabelle Valois, nouvelle ambassadrice du Canada au Maroc ?

« J’ai l’honneur d’être nommée Ambassadrice du Canada au Maroc où j’ai vécu plus de 5 ans et, où je suis heureuse de retourner; un pays que je connais bien et que j’aime profondément. Je me réjouis à l’idée de consolider et de faire avancer les bonnes relations entre le Canada et le Maroc ». C’est en ces termes sur son compte X (anciennement Twitter) qu’elle a réagi suite à sa nomination, le jeudi 19 octobre.

La désormais ambassadrice du Canada au Maroc a commencé sa carrière internationale en Colombie et au Malawi. Dans ce pays d’Afrique de l’Est, Isabelle Valois a été associée de programme au sein de l’UNICEF Malawi par l’intermédiaire d’Entraide universitaire mondiale du Canada. Elle a ensuite travaillé dans le secteur non gouvernemental et a siégé à divers conseils d’administration. En 2004, elle s’est jointe à l’Agence canadienne de développement international, où elle a occupé plusieurs postes au sein des directions générales du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, dont celui de chef des opérations, Moyen-Orient, de 2006 à 2008.

De 2009 à 2011, Isabelle Valois a occupé le poste de conseillère (coopération au développement) pour l’Irak à l’ambassade en Jordanie et en Irak. Pendant cette période, elle a également été directrice du Fonds régional pour les droits de la personne et la consolidation de la paix (de 2008 à 2010). De 2011 à 2016, elle a travaillé comme conseillère (coopération au développement) à l’ambassade au Maroc. À l’administration centrale, elle a été directrice de la Direction des citoyens du monde. Plus récemment, elle a été ambassadrice en Uruguay (de 2021 à 2023). Elle détient un baccalauréat ès arts (B.A.) avec spécialisation en développement international de l’Université de Toronto.