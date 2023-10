Aéroport Mohammed V de Casablanca. Le trafic aérien suspendu ce dimanche jusqu’à 18h00

Perturbations sur le trafic aérien au niveau de l’aéroport Mohammed V de Casablanca ce dimanche 22 octobre. Le trafic est suspendu de 11h00 jusqu’à 18h00. La raison : les mauvaises conditions climatiques exceptionnelles enregistrées ce jour.

Le trafic aérien à l’aéroport Mohammed V de Casablanca est suspendu depuis 11 heures et ce jusqu’à 18 heures, en raison des fortes rafales de vent et de la tempête de poussière qui s’abattent ce dimanche 22 octobre sur plusieurs régions au Maroc. Plusieurs avions qui étaient censés atterrir à Casablanca, ont dû être déroutés vers les aéroports de Marrakech et Agadir.