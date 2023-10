Choiseul Africa 2023. Qui sont ces dix Marocains du « top 100 des leaders économiques africains de demain »

Quels sont les visages de l’Afrique de demain ? Voilà la question à laquelle tente de répondre l’Institut Choiseul qui a publié la dixième édition de « Choiseul 100 Africa – Les leaders économiques de demain « un rapport annuel qui « recense et classe les jeunes dirigeants africains de 40 ans et moins, appelés à jouer un rôle majeur dans le développement économique du continent dans un avenir proche ».

Basé à Paris, le think tank libéral indique classer les profils retenus en fonction notamment de leur parcours exceptionnel, leurs réalisations remarquables, leur vision audacieuse, leur aptitude à diriger et leurs rôles polyvalents au service d’une économie africaine de plus en plus résiliente et durable. Ainsi, dix Marocains se sont distingués en figurant parmi les cent premiers.

Lire aussi | Aéroport Mohammed V de Casablanca. Le trafic aérien suspendu ce dimanche jusqu’à 18h00

Dans ce Top 100, on trouve à la 4e position Mehdi Alj, PDG de Sanam Agro. Il faut dire qu’à seulement 40 ans, ce lauréat de l’École des dirigeants et créateurs d’entreprise à Paris, est déjà un manager chevronné. Il a commencé son parcours professionnel dans un groupe spécialisé dans la distribution au Ghana, avant de rejoindre, le groupe familial au Maroc en 2009. Après avoir dirigé plusieurs filiales agroalimentaires du groupe, il devient en 2016 PDG de Sanam Agro, holding agroalimentaire du groupe Sanam Holding. Il succède depuis 2022 à son père Saïd Alj à la tête du Groupe Unimer, leader dans la conserverie de poisson.

À la 12e place, nous avons Youssef Ahizoune, PDG d’Arma Group (ex-Derichebourg Maroc), qui opère dans les métiers de propreté urbaine et de gestion des déchets. Implanté dans 27 villes du royaume, le groupe ARMA est en train de s’étendre dans le continent africain en commençant par Abidjan où il installera prochainement une usine de recyclage des déchets plastiques. Youssef Ahizoune, 37 ans, a fait aussi de la réduction de l’empreinte carbone de l’entreprise une priorité même si le prix des véhicules électriques lourds et le manque de bornes de recharge sur les autoroutes constituent encore des obstacles pour ses ambitions dans ce domaine. Il n’empêche qu’ARMA tout en suivant son plan d’expansion, cherche à réduire ses émissions. Le groupe a remporté plusieurs marchés de gestion de déchets notamment à Rabat. Il a présenté récemment son premier camion électrique pour la collecte des déchets dans la capitale, en attendant le remplacement de l’ensemble de sa flotte de camions.

Lire aussi | Qui est Isabelle Valois, nouvelle Ambassadrice du Canada au Maroc ?

Classée 22ème, Loubna Tricha, directrice générale de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), 38 ans, est la seule femme marocaine à figurer dans le « Choiseul 100 Africa – Les leaders économiques de demain » de cette année. Elle se positionne ainsi comme la troisième personnalité au Maroc dans le nouveau ranking du think tank français. Première femme à diriger cet office qu’elle a rejoint en sa qualité de secrétaire général en septembre 2018, avant d’en prendre les commandes un mois plus tard. Cette lauréate de l’École Mohammedia des Ingénieurs (EMI) a officié à partir de 2008 au sein de la Direction du développement industriel de l’OCP avant d’être promue au poste de chargée de mission auprès du patron de l’entreprise publique en 2014. Depuis qu’elle a pris les rênes de l’OFPPT, la formation professionnelle connait un engouement sans précédent dans le Royaume. L’attractivité de cette voie de formation a enregistré une hausse considérable cette année, atteignant un taux de demande au niveau national de l’ordre de 435%. Du jamais vu ! A travers également l’office, Loubna Tricha s’implique de manière soutenue et durable, en faveur du développement des compétences dans les pays africains. A travers l’office, elle a développé une coopération fructueuse avec une quinzaine de pays africains, comme en atteste le nombre de projets réalisés sur le continent. Ceux-ci concernent des missions d’assistance technique, la formation et l’amélioration des compétences des formateurs africains.

Lire aussi | Nouvel hôpital provincial d’Azilal. Tracom remporte un marché de 95 millions de DH

Dans ce top 100 figurent également Ali Ben Lmadani, fondateur et CEO de ABL Aviation (40 ans, 24ème), Ismaël Belkhayat, fondateur et CEO de Chari (40 ans, 30ème), Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE (38 ans, 35ème), Mehdi Kettani, CEO de Kapset Group (40 ans, 38ème), Mehdi Bennouna, directeur général délégué de CMB Plastique-Mutandis Group (40 ans, 54ème), Amine Belhaj Soulami, chef de cabinet du ministère de l’Industrie et du Commerce (35 ans, 78ème), et Hamza El Kabbaj, Directeur de projet-Nareva (40 ans, 80ème).

Le Choiseul 100 Africa n’est pas seulement un classement, c’est aussi un réseau de jeunes leaders qui se réunissent chaque année et produisent leur vision du développement du capitalisme africain. Au-delà de conférer un prestige notable à ceux qui y figurent, le Choiseul 100 Africa est surtout devenu un réseau d’influence panafricain sans équivalent pour la jeune génération. Composé de plus de 800 membres actifs – les lauréats et alumni du classement, répartis dans 49 des 54 pays du continent, ce réseau se rassemble autour de plusieurs événements structurants tout au long de l’année. « Devenir lauréat ou lauréate du Choiseul 100 Africa, c’est, en quelque sorte, devenir membre d’une grande famille. Tous peuvent ainsi bénéficier de l’expertise de leurs pairs et échanger tout au long de l’année avec des décideurs issus de secteurs divers et représentant toutes les géographies du continent », a expliqué Pascal Lorot, président de l’Institut Choiseul.