L’AMDIE bientôt en mission de charme à Londres et Nuremberg

Du 8 au 13 juin 2024, l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) organisera une mission B2B à Londres, au Royaume-Uni, et participera également au salon PCIM Europe à Nuremberg, en Allemagne, du 11 au 13 juin 2024.

L’objectif principal de cette mission est de faire bénéficier les entreprises marocaines des opportunités d’affaires offertes par le marché britannique, apprend Challenge.ma. Il s’agit également de permettre aux entreprises participantes de rencontrer un certain nombre de dirigeants et décideurs, tant du secteur privé que du secteur public, afin d’initier différents types d’alliances et de partenariats stratégiques dans divers secteurs d’activité.

Parallèlement, la participation au salon PCIM Europe à Nuremberg permettra à l’AMDIE de promouvoir les opportunités d’investissement au Maroc dans le domaine de l’électronique de puissance, un secteur en plein essor. En tant que l’un des plus grands salons internationaux dédiés à ce domaine, PCIM Europe offre une plateforme idéale pour présenter les atouts du Maroc en matière d’investissement dans ce secteur stratégique.