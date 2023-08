Entreprises à l’export. L’AMDIE lance un programme d’accompagnement dédié

L’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) vient fraîchement de lancer un programme triennal 2024-2026 baptisé «Export Morocco Now». Ce dernier entend accompagner les entreprises à l’export.

Selon l’Agence, ce nouveau programme dit «d’accompagnement de bout en bout» va profiter aux entreprises et autres coopératives marocaines qui disposent d’un potentiel à l’export et qui opèrent notamment dans les secteurs de l’industrie ou des services. 350 entreprises et coopératives marocaines pourront en bénéficier, dont 250 qui ont réalisé en moyenne un chiffre d’affaires à l’export supérieur à 5 millions de dirhams sur les trois dernières années. De plus, 100 primo-exportateurs qui sont parvenus à réaliser en moyenne un chiffre d’affaires à l’export inférieur ou égal à 5 millions de dirhams sur les trois dernières années sont également éligibles.