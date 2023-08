Mondial féminin 2023. Retour triomphal au Maroc des Lionnes de l’Atlas

Les Lionnes de l’Atlas, arrivées jeudi à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, en provenance de l’Australie, ont été accueillies en héroïnes après leur participation historique au Mondial de football.



Une ambiance festive a régné aux alentours de l’aéroport Mohammed V, pour célébrer le parcours brillant de l’équipe nationale au Mondial féminin. Des citoyens, enfants, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, ont afflué vers l’aéroport Mohammed V pour saluer les joueuses qui ont fait leur fierté lors de cet événement sportif planétaire, en se qualifiant au deuxième tour dès leur première participation à un Mondial. Au moment de sortir de l’aéroport, les joueuses ont eu droit à un bain de foule spontané



Lire aussi | Mondial de football féminin. L’équipe nationale « dévoilée » en Australie



À son arrivée à l’aéroport, la délégation marocaine a été accueillie par le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, et des membres du comité directeur de la Fédération. «Lors de sa première participation au Mondial féminin, l’équipe nationale a réussi à s’illustrer à la faveur de la vision de développement du sport marocain en général, et du football en particulier, portée par S.M. le Roi Mohammed VI, il y a plus de deux décennies», a souligné le président de la FRMF face à la presse nationale. Et de poursuivre : «il s’agit du début d’un parcours qui sera, à coup sûr, plus réussi pour l’équipe nationale féminine».

Lire aussi | SMIG. Une nouvelle augmentation en vue



M. Lekjaa qui a ajouté que : «les efforts seront redoublés et les différentes ressources disponibles seront mises à contribution afin d’être au niveau des aspirations du Souverain et du public marocain». Rappelons que le Maroc, première nation arabe à disputer le Mondial féminin et à atteindre le 2ème tour, a forcé le respect lors de ce rendez-vous planétaire, après avoir tenu tête à des sélections aguerries à ce genre de compétition planétaire.