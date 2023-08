Alerte de l’ONSSA : des pastèques impropres à la consommation

Suite à des analyses menées par les experts de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), la présence de « substances actives non homologuées au Maroc » a été détectée. Il s’agit de la « Floniacamid » et de la « Triadimenol », identifiés dans un échantillon de pastèques portant la référence RS225RR2335/Pastèque/GMS/DR6 en provenance de Laaouamra dans la région du Gharb.

L’ONSSA a mis en garde dans une circulaire, dont Challenge détient copie, contre la consommation de pastèques provenant de la région du Gharb-Chrarda-Beni Hssen, plus précisément de la localité de Laaouamra.

Lire aussi | IDE Maroc : les USA surpassent la France…

L’Office de contrôle sanitaire des produits alimentaires a réagi en saisissant un magasin. Les résultats d’analyses ont confirmé la contamination de la pastèque, entraînant une interdiction formelle de sa consommation. Ainsi, le commerce de cette pastèque a été arrêté et le magasin concerné sommé « d’en arrêter immédiatement la commercialisation. Le propriétaire du magasin indiqué doit « attendre de nouvelles investigations et mettre à la disposition de l’ONSSA la traçabilité relative à ce lot et les quantités encore en stock », conclut l’ONSSA.

Lire aussi | Accords de libre-échange. Les importations marocaines en hausse en 2022

Ci-après copie de la circulaire de l’ONSSA :