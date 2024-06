Air Arabia dévoile de nouvelles destinations européennes pour l’été depuis Oujda et Tanger

Air Arabia annonce un élargissement significatif de ses services durant la période estivale, permettant ainsi une exploration sans précédent de l’Europe depuis Oujda et Tanger.

Voici le détail des vols : (Tous les horaires sont en heure locale)

Vol à partir du 12 juin

Vol Depart Heure Arrivée heure Aéronef Jours 651 Tanger 23:00 Majorque 01:35 Airbus A320 Mercredi 652 Majorque 02:25 Tanger 03:10 Airbus A320 Jeudi 651 Tanger 22:45 Majorque 01:20 Airbus A320 Samedi 652 Majorque 02:10 Tanger 02:55 Airbus A320 Dimanche

Vol à partir du 20 juin

Vol Depart Heure Arrivée heure Aéronef Jours 845 Oujda 07:05 Lyon 10:25 Airbus A320 Jeudi 846 Lyon 11:15 Oujda 12:40 Airbus A320 Jeudi 845 Oujda 17:35 Lyon 20:55 Airbus A320 Dimanche 846 Lyon 21:45 Oujda 23:10 Airbus A320 Dimanche

Vol à partir du 20 juin

Vol Depart Heure Arrivée heure Aéronef Jours 891 Oujda 23:30 Barcelone 02:10 Airbus A320 Lundi, Jeudi 892 Barcelone 03:00 Oujda 03:50 Airbus A320 Mardi, Vendredi 891 Oujda 22:35 Barcelone 01:15 Airbus A320 Samedi 892 Barcelone 02:00 Oujda 02:55 Airbus A320 Dimanche

Vol à partir du 21 juin

Vol Depart Heure Arrivée heure Aéronef Jours 831 Oujda 07:30 Charleroi 11:05 Airbus A320 Vendredi 832 Charleroi 11:55 Oujda 13:55 Airbus A320 Vendredi 831 Oujda 15:00 Charleroi 19:05 Airbus A320 Mardi 832 Charleroi 19:55 Oujda 21:55 Airbus A320 Mardi

Ces nouveaux services et ces nouvelles liaisons montrent comment Air Arabia s’efforce non seulement de relier le Maroc à diverses parties de l’Europe, mais aussi de promouvoir des voyages enrichissants et accessibles. Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à visiter notre site internet ou à contacter notre service client. Explorez l’Europe avec Air Arabia cet été et laissez ces nouvelles routes vous ouvrir les portes de destinations exceptionnelles.