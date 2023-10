Et de dix pour la marque turque Espressolab

Lire aussi | L’égyptien Kazyon inaugure ses premiers points de vente au Maroc

Ailleurs au royaume, l’enseigne de café internationale dite de dernière génération « Third wave coffee shop », spécialisée dans la torréfaction et la vente au détail du café haut de gamme, et présente au Maroc grâce à un partenariat avec AKWA Group qui en détient la master franchise au Maroc. D’ailleurs, il est à rappeler que le groupe contrôlé par le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch est l’actionnaire de référence de Fairmont Taghazout Bay, un des principaux hôtels de la station balnéaire de Taghazout, dont la capacité litière dépasse aujourd’hui la barre des 2.000 lits avec une forte présence d’enseignes hôtelières internationales de renom telles Hyatt Regency, Hilton, Mariott, etc.

Avec ce dixième point de vente, la saga d’Espressolab se poursuit au Maroc et l’enseigne entre au club très fermé des chaînes de café premium dont le maillage territorial dépasse les 10 shops, tel l’américain Starbuck qui compte, lui, une vingtaine de magasins dans notre pays et plus de 20 ans d’existence.