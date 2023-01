Marché des transferts. Ziyech rejoint Hakimi au PSG

Il reste 3h20 mn pour minimum 1 recrue .



Si vous deviez choisir un des deux , lequel vous préférez entre #Ziyech et #Skriniar ? pic.twitter.com/07AszWkoWs — Paris Saint-Germain Actualités 🇨🇵🗼🥇 (@PSGInside_Actus) January 31, 2023

Ziyech, 29 ans, a été poussé au banc à Stamford Bridge avec l’arrivée de Mykhailo Mudryk, Joao Felix et Noni Madueke, relève the Sun. Les négociations avec le PSG sont en cours de finalisation et ce soir avant minuit, le président du club de la capitale devrait trancher, la fenêtre de transfert de janvier sera clôturée à cette heure. Le Lion de l’Atlas, qui a montré l’étendu de ses compétences au Mondial Qatar 2022, serait certainement annoncé nouvel ailier du club de la capitale, pour un accord de prêt au leader de Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison alors qu’il passe les tests médicaux.

Lire aussi | Mondial 2022. Epopée des Lions de l’Atlas : l’Anglais qui a apporté sa pierre à l’édifice

Newcastle et Everton n’ont pas parvenu à décrocher la star de la Coupe du monde. De même pour la Roma qui a également manifesté son intérêt. Mais Ziyech a rejeté les avances anglaises et a opté plutôt pour un transfert au Parc des Princes où il jouera aux côtés de Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar. L’ancien joueur de l’Ajax aurait même parlé aux stars du PSG de son arrivée imminente. Ziyech pourra faire équipe avec son ami proche et coéquipier international Achraf Hakimi à Paris.

Le PSG tenait à faire venir un nouvel ailier lors du mercato d’hiver pour renforcer sa ligne de front après le départ de Pablo Sarabia pour les Wolves. Selon les mêmes sources, Ziyech se serait rendu dans la capitale française pour terminer les négociations et un examen médical pour le faire passer avant la fin du mercato. Le Marocain n’est probablement pas le seul départ majeur de Chelsea le jour de la date limite avec le transfert de Jorginho à Arsenal toujours sur les cartes et Conor Gallagher recherché par Everton. Les Blues ont soumis une offre de 115 millions de livres sterling (plus de 130.000.000 euros) pour Enzo Fernandez lundi soir et espèrent obtenir un record de transfert britannique pour le vainqueur argentin de la Coupe du monde.

Lire aussi | Transfert. Ounahi côtoie Harit à l’Olympique de Marseille

Ziyech avait rejoint Chelsea en 2020 pour un montant de 40 millions d’euros, après avoir signé un brillant parcours au club néerlandais de l’Ajax Amsterdam.