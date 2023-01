Etudes à l’étranger : Vers des pôles de savoir autres que la France 

Depuis plusieurs années, de plus en plus d’étudiants étrangers choisissent d’étudier en Espagne plutôt qu’en France. Les raisons de ce choix sont nombreuses : coûts de la vie plus bas, programmes d’études plus flexibles, et une culture universitaire plus accueillante. Selon le Ministère de l’Education, de la Culture et des Sports (MECD), le nombre d’étudiants étrangers inscrits dans les universités espagnoles a augmenté de 7,5% entre 2016 et 2017.

Et ce rush observé s’explique par plusieurs raisons notamment : la qualité de l’enseignement, la diversité des programmes d’études offerts, la recherche de plus en plus performante et les coûts de scolarité relativement abordables par rapport à d’autres pays de l’Union Européenne. De plus, l’Espagne est un pays riche en culture et en histoire, qui attire de nombreux étudiants internationaux. Il est également de plus en plus fréquent que les universités espagnoles se positionnent bien dans les classements internationaux. «Incontestablement, on assiste aujourd’hui à l’émergence de nouveaux pôles de savoir tels que l’Espagne, la Chine, la Turquie…», nous confie, Mohamed Tazi, Directeur Général du cabinet de conseil Archimede.

Il faut noter que les coûts d’études en Espagne varient en fonction de plusieurs facteurs, tels que le niveau d’études, le type d’établissement et la région. En général, les coûts de scolarité pour les études universitaires en Espagne sont généralement moins élevés que ceux de la France, bien que cela puisse varier en fonction de l’établissement et du programme d’études choisi.

Dans les détails, les coûts de scolarité pour les études universitaires en Espagne sont généralement divisés en deux catégories : les étudiants résidents et les étudiants non-résidents. Les étudiants résidents en Espagne paient généralement des coûts de scolarité moins élevés que les étudiants non-résidents. En général, les coûts de scolarité pour les études universitaires en Espagne varient entre 500 et 1.500 € par an pour les étudiants résidents et entre 1.000 et 10.000 € par an pour les étudiants non-résidents. Les coûts de scolarité pour les programmes de maîtrise et de doctorat sont généralement plus élevés. «Dans le cas de la France, pour accéder aux universités publiques, il faut entre 3000 et 4000 euros. Pour ce qui est des écoles de commerce, le minimum est de 7000 euros et peut aller jusqu’à 20000 euros», explique Mohamed Tazi. Par ailleurs, les conséquences de cette ruée pour les universités françaises sont importantes. Les universités françaises ont traditionnellement attiré de nombreux étudiants étrangers, mais avec la concurrence croissante de l’Espagne, elles se retrouvent dans une situation difficile. Les universités françaises doivent se concentrer sur la promotion de leurs programmes d’études et sur l’amélioration de l’expérience des étudiants étrangers pour rester compétitives.

En outre, l’augmentation de la concurrence pour les étudiants étrangers peut également avoir un impact sur les finances des universités françaises, qui dépendent souvent des frais d’inscription des étudiants étrangers pour subvenir à leurs besoins.