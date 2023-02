PSG. Ziyech n’y va pas. Voici pourquoi

Hakim Ziyech avait fait son choix du coeur, celui de rejoindre les superstars et surtout son ami et compatriote Hakimi ; il y était presque. Mais l’affaire tombe à l’eau. Que s’est-il passé ?

No deal. C’est le verdict décevant pour la star de la Coupe du monde et pour le club parisien. Ouverte le 3 janvier dernier, la fenêtre du mercato hivernale s’est clôturée hier 31 janvier à minuit. Le PSG aurait fait part de son indignation face à la lenteur des Anglais ; son accord prévu pour signer la star marocaine Hakim Ziyech en prêt de Chelsea est désormais « off », selon le journaliste britannique Ben Jacobs, cité par Football365. Le PSG espère encore pouvoir concrétiser, encouragé par la forte envie de Ziyech de déménager au Parc des Princes au point qu’il est prêt à faire des concessions fiancières.