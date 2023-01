Transfert. Ounahi côtoie Harit à l’Olympique de Marseille

Marseille a annoncé, ce dimanche, avoir signé le milieu de terrain de l’équipe nationale et d’Angers Azzedine Ounahi. Meneur de jeu intraitable, fin technicien, doté d’une endurance physique étonnante, Ounahi s’est illustré au dernier mondial avec l’équipe nationale atteignant le dernier carré.

« Le Marocain Azzedine Ounahi a officiellement signé son contrat, et il est désormais un joueur à Marseille », a annoncé aujourd’hui l’Olympique de Marseille sur son compte officiel Twitter.

🇲🇦 @AzzedineOunahi 𝙖̀ 𝙡𝙖 𝙢𝙖𝙞𝙨𝙤𝙣 ! 🔥



Le milieu offensif marocain a signé son contrat et est désormais 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻 🔵⚪️#AzzedineEstOlympien pic.twitter.com/Pvjk7bmaqe — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 29, 2023

Jean-Pierre Papin, l’ancien international et l’un des buteurs les plus en vue du football français et du club marseillais de tous les temps, était à la réception du joueur marocain. Ounahi était présent dans les tribunes du stade Vélodrome, hier, samedi, pour soutenir Marseille face à Monaco en championnat, après s’être mis d’accord sur les détails du deal avec Angers.

Selon des médias français, l’OM aurait conclu un contrat avec Angers pour 10 millions d’euros, en plus d’un gros pourcentage de revente future. Ounahi qui défendra les couleurs de l’OM jusqu’en 2027, était également la cible du FC Barcelone, Leeds, Naples, Leicester City et Milan, après sa surprenante prestation sous le maillot de l’équipe nationale du Maroc lors de la Coupe du monde 2022.

La star du Mondial Qatar 2022 portera le numéro 8 dans l’équipe marseillaise, 3è au classement de ligue 1 après la 20ème journée, avec 43 points obtenus de 13 victoires, 4 nuls et 3 défaites face à Lens (2ème, 45 points), PSG (1er, 47 points) et Ajaccio (18ème, 20 points).

Le jeune Casablancais de 22 ans a été formé à l’académie Mohammed VI de football, tout comme ses coéquipiers Naef Aguerd et Youssef En-Nesyri avant d’entamer sa carrière professionnelle en championnat de France.