Agadir. Initiative de la Ceinture Bleue : la Conférence de Haut-niveau, une coopération Sud-Sud pour la pêche et l’aquaculture

La deuxième édition de la Conférence de Haut-niveau de l’Initiative de la Ceinture Bleue « Blue Belt Initiative » (BBI) s’est tenue mardi à Agadir, sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki.



Organisée en marge du Salon International Halieutis, cette rencontre a réuni plus de 270 participants, représentant 32 pays dont 24 délégations conduites par des ministres de l’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient et des organisations internationales. Elle constitue un espace de coopération Sud-Sud pour la pêche et l’aquaculture en tant que composante essentielle de l’économie bleue.

Depuis sa création lors de la COP22, cette initiative qui a pour objectif de renforcer les capacités des pays participants pour une gestion durable de leurs ressources halieutiques et aquacoles, a été encouragée et soutenue par de nombreux pays et organisations pour favoriser la coopération, le partage et l’échange d’expériences entre les pays.