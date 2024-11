Lancement d’une formation certifiante en création de jeux vidéo pour 2025

Le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc, en partenariat avec l’Ambassade de France, a annoncé le lancement d’une formation certifiante intitulée « Video Game Creator » pour l’année 2025.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie du ministère pour développer l’industrie du gaming au Maroc et s’adresse à 40 jeunes marocains souhaitant se former dans le domaine des jeux vidéo.

La formation, qui se déroulera sur un an, offre un programme multidisciplinaire de haut niveau visant à développer les compétences techniques et managériales des participants, dans le but de soutenir l’émergence d’une main-d’œuvre qualifiée dans ce secteur en pleine expansion au Maroc.

Ce programme est réalisé en partenariat avec trois établissements spécialisés :

ISART Digital, classée deuxième meilleure école de jeux vidéo au monde, qui sera responsable de l’enseignement du programme. L’Université Internationale de Rabat (UIR), qui accueillera les étudiants sur son campus. La Fondation de l’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel et du Cinéma (ISMAC), qui fournira les ressources logistiques nécessaires.

Afin de faciliter l’accès à cette formation et de promouvoir l’égalité des chances, les frais de scolarité, souvent élevés pour ce type de cursus, seront entièrement pris en charge par les partenaires. Des postes de travail seront mis à disposition des étudiants, et des solutions d’hébergement seront proposées au sein du campus de l’UIR.

La gestion et la coordination du programme « Video Game Creator » seront assurées par le Département de la Communication du ministère, en collaboration avec les différents partenaires.

Les candidatures seront ouvertes du 1er au 30 novembre 2024, via le site officiel www.moroccogamingindustry.ma/training, et les candidats sélectionnés seront informés en décembre 2024 pour un début de formation prévu en janvier 2025.