L’UM6P révolutionne l’éducation en Afrique avec le déploiement de ChatGPT Edu

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) franchit un cap technologique en devenant la première université en Afrique à intégrer ChatGPT Edu, l’outil d’intelligence artificielle d’OpenAI.

À travers cette initiative portée par son Digital Ecosystem Office, l’UM6P entend transformer l’expérience éducative de ses étudiants et soutenir les enseignants et chercheurs dans leurs tâches académiques et administratives.

Reconnue pour son engagement dans l’innovation pédagogique, l’UM6P place le numérique au cœur de son modèle éducatif. En déployant ChatGPT Edu, un système alimenté par GPT-4o d’OpenAI, elle ambitionne de renforcer l’apprentissage personnalisé et d’optimiser l’efficacité administrative. Jalal Charaf, Chief Digital Officer de l’UM6P, souligne l’importance de cette avancée : « Ce déploiement représente un bond dans notre stratégie d’intégration de l’IA pour offrir une expérience enrichie à notre communauté. En adoptant ChatGPT Edu, nous nous assurons que nos étudiants, professeurs et chercheurs bénéficient des meilleurs outils pour exceller. »

Le nouvel outil offrira des avantages dans plusieurs domaines au sein de l’université :

Apprentissage personnalisé pour les étudiants : Les étudiants pourront bénéficier de sessions de tutorat sur mesure, de conseils pour la préparation professionnelle, incluant des révisions de CV et des simulations d’entretiens.

: Les étudiants pourront bénéficier de sessions de tutorat sur mesure, de conseils pour la préparation professionnelle, incluant des révisions de CV et des simulations d’entretiens. Soutien au corps enseignant : Les enseignants auront accès à des outils d’IA pour la correction des copies et la conception de programmes interactifs, facilitant ainsi l’enseignement des sujets complexes.

: Les enseignants auront accès à des outils d’IA pour la correction des copies et la conception de programmes interactifs, facilitant ainsi l’enseignement des sujets complexes. Capacités avancées pour les chercheurs : Les outils permettront de réduire le temps consacré aux tâches administratives comme les revues de littérature ou les demandes de subventions, facilitant une concentration accrue sur l’innovation et l’exploration.

Leah Belsky, Directrice Générale et Vice-Présidente de l’Éducation chez OpenAI, souligne l’impact de ce déploiement : « ChatGPT est un outil puissant pour l’apprentissage et la résolution de problèmes. L’UM6P, avec ChatGPT Edu, offrira une éducation personnalisée et améliorera les processus de recherche et d’administration. »

ChatGPT Edu est conçu avec des garanties strictes de sécurité et de confidentialité, assurant la protection des données académiques et administratives. Pour l’UM6P, cette avancée représente un pas de plus vers la création d’un écosystème numérique où l’IA devient un levier de progrès académique et opérationnel.