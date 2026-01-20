Fineopolis Capital, «première banque d’affaires» de finance participative au Maroc

Fineopolis annonce le lancement officiel de Fineopolis Capital, «la première banque d’affaires» au Maroc spécialisée en finance participative. La filiale est exclusivement dédiée à la structuration et à l’accompagnement d’opérations d’investissement conformes aux principes de la charia.

Basée à Casablanca et tournée vers les marchés africains et européens, cette nouvelle plateforme marque une étape stratégique dans l’évolution du groupe, historiquement présent au Maroc depuis 2014, mais également en Belgique, au Royaume Uni et à Dubaï.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté de répondre aux besoins croissants des investisseurs institutionnels, des family offices et des entrepreneurs en quête de solutions d’investissement conformes à la charia, transparentes et ancrées dans l’économie réelle, explique le groupe dans un communiqué.

“Faisant suite à son enregistrement auprès de l’AMMC en qualité de Conseiller en Investissement Financier, Fineopolis franchit une nouvelle étape avec le lancement de sa banque d’affaires, une évolution naturelle de son positionnement historique en matière de conseil en finance islamique. Notre ambition est de faire du Maroc un hub régional de référence, capable de connecter des capitaux exigeants à des projets porteurs de valeur réelle et durable”, déclare Sami Assoulaimani, Fondateur et Directeur Général.

Et d’ajouter : “À travers Fineopolis Capital, nous affirmons une vision de la finance fondée sur la transparence, la création de valeur et une conformité rigoureuse aux principes de la charia, garantissant une lisibilité totale aussi bien pour les investisseurs que pour les régulateurs” explique le directeur.

Fineopolis déploie une offre complète et conforme à la charia articulée autour de quatre lignes de métiers : le conseil en ingénierie financière (en particulier la structuration de Sukuk, le conseil en gestion de patrimoine, l’Asset Management ainsi que l’investissement immobilier. Chaque opération est soumise à un processus rigoureux de double validation à la fois par un Comité d’Investissement mais aussi par un conseil charia, assurant ainsi une maîtrise totale des risques et une conformité aux standards nationaux et internationaux.