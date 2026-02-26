Créations, marques, brevets… les clignotants sont au vert

Que ce soit pour la propriété intellectuelle ou les créations d’entreprise, l’OMPIC fait état d’un bilan 2025 « remarquable », qui confirme la dynamique et l’essor de l’entrepreneuriat au Maroc, puisque l’ensemble des indicateurs ont connu « une progression notable ».

Grâce à ces performances, le Maroc a gagné neuf places dans l’Indice Mondial de l’Innovation (GII), se classant 57ème parmi les 139 économies évaluées. Cette progression est particulièrement marquée dans la composante des actifs immatériels, pour laquelle le Maroc se positionne au 17ème rang mondial.

Le Royaume occupe par ailleurs la 6ème position mondiale pour les dépôts de dessins et modèles par origine et par PIB, ainsi que la 24ème position pour les dépôts de marques par origine et par PIB.

En outre, pour la troisième année consécutive, le Maroc se classe premier en Afrique et dans le monde arabe selon l’Indice International de la Propriété Intellectuelle 2025 établi par la Chambre de Commerce Américaine.

Propriété Industrielle et Commerciale

Le nombre de demandes liées aux marques a atteint 32.091 demandes, enregistrant une hausse de 1,6 % par rapport à 2024 et 15,5% par rapport à 2023. Les demandes d’origine marocaine représentent 68 % de l’ensemble des nouvelles demandes et ont connu une progression de 2 % par rapport à 2024.

Les secteurs les plus dynamiques en matière de dépôts de marques sont l’industrie chimique, notamment les produits d’hygiène et les détergents, qui occupe la première position avec 21 % des dépôts, suivi des services de publicité et de gestion des affaires commerciales avec 17 %, puis du secteur des produits pharmaceutiques avec 15 %.

Brevets d’invention

L’OMPIC a reçu 2.983 demandes de brevets d’invention en 2025 (+2%). Les demandes d’origine marocaine ont connu une évolution particulièrement remarquable avec une augmentation de 34% par rapport à l’année précédente. Le secteur des produits pharmaceutiques arrive en tête (23 %), suivi de la biotechnologie (11 %) et la chimie fine organique (9 %).

Le classement par type demandeurs d’origine marocaine confirme le rôle central des universités nationales, qui représentent 64 % des dépôts, suivies des personnes physiques avec 18 % et des entreprises avec 15 %.

Dessins et modèles industriels (DMI)

Au cours de l’exercice écoulé, 6.194 DMI ont été déposés, avec une omniprésence des designers nationaux (82%). Les demandes de DMI d’origine marocaine ont enregistré une évolution positive, avec une hausse de 5%. Les modèles des emballages dominent largement avec 50 % des demandes, suivis des articles de bureau et du matériel pour artistes ou d’enseignement, des articles d’habillement et de mercerie ainsi que des articles de construction, chacun représentant 6 % des dépôts.

Créations d’entreprises

Le nombre global des entreprises, personnes morales et personnes physiques, créées au registre du commerce a atteint 109.644, correspondant à une progression de 14,6% par rapport à 2024. Les créations de personnes morales ont dépassé 78.000 entreprises, enregistrant une hausse de 15,9 %.

Les formes juridiques les plus répandues demeurent la société à responsabilité limitée à associé unique, qui représente 64,7 % des créations, et la société à responsabilité limitée avec 34,3 %. Sur le plan sectoriel, le commerce prédomine avec 35,7 % des nouvelles entreprises, suivi du BTP et des activités immobilières avec 19,6 %, services divers avec 17,6 %, transports avec 7,8 %, industrie avec 7 %, hôtels et restaurants avec 5,7 %, secteur des TIC avec 2,9 %, activités financières avec 1,9 % et l’agriculture et la pêche avec 1,8 %.

Certificats négatifs

L’OMPIC a délivré 138.388 noms commerciaux en 2025, contre 126.985 en 2024, soit une progression de 9 %. La répartition régionale confirme la position de la région Casablanca-Settat, qui concentre 37,2 % du total des certificats délivrés, suivie par les régions Rabat-Salé-Kénitra avec 14,6 %, Marrakech-Safi avec 13,4 % et Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec 11 %.