EVALOR lance une usine de biostimulants à Asilah

by Rachid Boutaleb
La région Tanger – Tétouan – Al Hoceima aura bientôt sa première usine de biostimulants et régulateurs de pH. En effet, la société EVALOR s’apprête à lancer la construction d’une unité de production d’amendements organo-minéraux à pH régulateur dans la commune d’Asilah.

Doté d’une enveloppe d’investissement de plus de 60 millions de dirhams pour une première phase, ce projet permettra de créer plusieurs dizaines d’emplois stables après la phase de construction qui s’étendra jusqu’au deuxième semestre 2027.

Destinés essentiellement aux besoins du marché domestique, les amendements organo-minéraux à pH régulateur que compte produire EVALOR combinent des matières organiques (fumiers, composts) et des minéraux (carbonates de calcium, magnésium) pour améliorer la structure du sol tout en rééquilibrant son acidité.

Une fois en phase opérationnelle, EVALOR aura fort à faire face à deux principaux producteurs de cette gamme de produits spéciaux, à savoir TIMAC AGRO Maroc, filiale marocaine du groupe international éponyme qui compte pas moins de 84 unités industrielles à travers le monde, mais également CMGP-CAS, le leader marocain de l’irrigation, de l’agrofourniture (engrais, semences, produits phytosanitaires) et de l’infrastructure de l’eau, issu du rapprochement en 2021 entre CMGP et le Comptoir Agricole du Souss (CAS), qui dispose d’une gamme complète déclinée sous différentes marques (Biostar, Leonard…).

