Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Challenge N°1004• Du 27 février au 5 mars 2026
Lamborghini abandonne son projet de voiture électrique
Pensions de retraite: une exonération bénéficiant à une minorité de personnes âgées
Guerraoui Filali: le ramadan constitue un pic de consommation, mais au détriment de l’épargne
Banques: le besoin en liquidité s’allège à 132 MMDH en janvier
Michel Vialatte: «Transformer des surabondances ponctuelles et brutales en opportunités pour bâtir une sécurité hydrique durable»
Financial Times explore l’essor énergétique au Maroc [Vidéo]
Les Etats-Unis et l’Iran tentent d’éviter une guerre destructrice
Ramadan: moteur caché de l’économie marocaine
EVALOR lance une usine de biostimulants à Asilah
Home Transport aérienTUI fly ouvre une ligne directe Casablanca-Barcelone pour l’été 2026
Transport aérien

TUI fly ouvre une ligne directe Casablanca-Barcelone pour l’été 2026

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

La compagnie aérienne belge TUI fly a annoncé l’ouverture d’une nouvelle liaison directe entre Casablanca et Barcelone entre le 2 juillet et le 31 août 2026.

Cette nouvelle ligne marque le retour de la compagnie sur le marché espagnol afin de répondre à la forte demande estivale entre le Maroc et l’Espagne.

La desserte sera opérée deux fois par semaine, les jeudis et dimanches, et pourrait être prolongée jusqu’au 7 septembre selon le niveau de la demande.

Lire aussi | Espagne: Air Europa lance une nouvelle liaison estivale vers Tanger

Elle vise à renforcer la connectivité estivale entre les deux pays pour le tourisme, les affaires et les déplacements familiaux, s’adressant aussi bien aux voyageurs de loisirs qu’à la communauté marocaine en Espagne, notamment en Catalogne.

TUI fly a précisé que la poursuite de la ligne Casablanca–Barcelone au-delà de la saison estivale 2026 dépendra de la réaction du marché.

Vous aimerez aussi

Espagne: Air Europa lance une nouvelle liaison estivale vers Tanger

Aéroports du Maroc: un record de 36,3 millions de passagers en 2025

En partenariat avec l’ONMT, la RAM ouvre une base à Tétouan

L’aéroport de Casablanca franchit le cap de 11 millions de passagers

Vueling va desservir quatre villes marocaines depuis l’Espagne

Royal Air Maroc et Malaysia Airlines signent un partenariat de partage de codes