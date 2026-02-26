TUI fly ouvre une ligne directe Casablanca-Barcelone pour l’été 2026

La compagnie aérienne belge TUI fly a annoncé l’ouverture d’une nouvelle liaison directe entre Casablanca et Barcelone entre le 2 juillet et le 31 août 2026.

Cette nouvelle ligne marque le retour de la compagnie sur le marché espagnol afin de répondre à la forte demande estivale entre le Maroc et l’Espagne.

La desserte sera opérée deux fois par semaine, les jeudis et dimanches, et pourrait être prolongée jusqu’au 7 septembre selon le niveau de la demande.

Elle vise à renforcer la connectivité estivale entre les deux pays pour le tourisme, les affaires et les déplacements familiaux, s’adressant aussi bien aux voyageurs de loisirs qu’à la communauté marocaine en Espagne, notamment en Catalogne.

TUI fly a précisé que la poursuite de la ligne Casablanca–Barcelone au-delà de la saison estivale 2026 dépendra de la réaction du marché.