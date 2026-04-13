Maroc: la nouvelle recette pour réformer les finances publiques

Le Maroc se dote d’un cadre stratégique de réforme de la gestion des finances publiques (CSR-GFP) au Maroc pour la période 2026-2032, une sorte de feuille de route visant à consolider les acquis du système national en la matière et à améliorer durablement sa performance, sa soutenabilité et sa transparence.

La nouvelle vision veut inscrire l’ensemble des interventions futures dans une vision stratégique unifiée, alignée sur les priorités nationales et les objectifs du Nouveau modèle de développement (NMD), d’après une note de présentation du ministère de l’Économie et des Finances.

Ce cadre s’inscrit dans le prolongement de l’évaluation PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability – Dépenses publiques et responsabilité financière) Agile Maroc 2024, réalisée en partenariat avec les partenaires techniques et financiers du Royaume, à savoir la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l’Union européenne et l’Agence française de développement.

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Les résultats de cette évaluation ont confirmé la solidité globale du système marocain de GFP et les progrès significatifs réalisés ces dernières années, notamment en matière de fiabilité budgétaire, de rigueur dans la préparation du budget et de maîtrise de son exécution, ainsi que dans l’intégration de la dimension genre dans la programmation budgétaire.

Cette évaluation a, en parallèle, mis en évidence certains axes d’amélioration et souligné la nécessité de doter le pays d’une stratégie consolidée de réforme de la GFP et d’un plan d’action structuré, cohérent avec les priorités nationales.

L’élaboration de ce cadre stratégique a reposé sur un processus de concertation approfondi associant l’ensemble des parties prenantes nationales, à savoir les directions du ministère de l’Économie et des Finances, la Cour des Comptes, le Parlement et les ministères et institutions concernés, avec l’appui des partenaires techniques et financiers précités.

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Ce processus a permis d’identifier les priorités stratégiques de réforme et de définir les orientations nécessaires pour accompagner la poursuite de la modernisation du système marocain de GFP.

À cet effet, le cadre stratégique CSR-GFP 2026-2032 constitue un cadre de référence destiné à renforcer la gouvernance des finances publiques. Il s’articule autour de cinq axes stratégiques (la performance, la soutenabilité, la transparence, l’inclusivité -genre, climat et action territoriale-, ainsi que la coordination des réformes et la conduite du changement). Ces axes sont déclinés en seize orientations prioritaires.

La mise en œuvre du cadre stratégique se traduira par l’élaboration d’un plan d’action triennal à horizon mobile, permettant d’adapter les actions engagées en fonction des résultats obtenus et de l’évolution du contexte national et international.

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Il sera adossé à un dispositif de pilotage coordonné et à un système rigoureux de suivi et d’évaluation, garantissant la cohérence des actions entreprises et la mesure de leur impact. À travers cette initiative, le Maroc réaffirme son engagement en faveur du renforcement de la gouvernance financière publique, dans une perspective de consolidation de la transparence, de la redevabilité et de la soutenabilité des finances publiques, au service du développement économique et social du Royaume.