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Le Maroc se dirige vers la suspension temporaire des importations de blé tendre

by Challenge
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Au regard des bonnes perspectives de l’actuelle campagne céréalière, le gouvernement Aziz Akhannouch se dirige vers la suspension temporaire des importations de blé tendre. Une décision qui devrait satisfaire les producteurs nationaux, confrontés à de grandes difficultés à cause de la succession des années de sécheresse.

Cette mesure concernerait “la suspension des importations pendant les mois de juin et juillet, dans le but d’éviter un impact direct sur la récolte de cette saison, tout en assurant des conditions optimales pour la collecte, le stockage et la valorisation du produit national”, déclare une source bien informée à nos confrères de Hespress.

Le gouvernement serait conforté dans cette démarche par l’accumulation « d’une série d’indicateurs sur une production significative » de diverses variétés de céréales, notamment le blé tendre, qui demeure la denrée la plus consommée et la plus prisée au Maroc.

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Les conditions climatiques très favorables ayant prévalu cette année, avec une pluviométrie excédentaire après 7 années de sécheresse, devraient se traduire par une nette hausse de la production agricole, avait indiqué le Conseil de Bank-Al-Maghrib, au terme de première réunion trimestrielle en mars dernier.

La récolte des trois principales céréales atteindrait, selon les estimations de la Banque centrale basées sur une superficie emblavée de 3,9 millions d’hectares, 82 millions de quintaux, alors que le gouvernement tablait seulement sur 70 millions de quintaux dans la Loi de finances 2026.

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Les cumuls pluviométriques enregistrés depuis la fin de l’année 2025 dépassent largement ceux des années précédentes, atteignant environ 360 mm au niveau national, soit une progression de plus de 50 % par rapport à la moyenne historique. 

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