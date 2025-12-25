Les retombées économiques, sociales et diplomatiques de la CAN 2025

Tour d’horizon de l’impact attendu de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) au Maroc: tourisme, infrastructures, investissements, soft power, emploi, image internationale. Comment le Royaume entend capitaliser sur l’événement le plus suivi du continent.

Sur le plan économique, la CAN 2025 s’annonce comme un puissant catalyseur d’activité. Les projections officielles font état de retombées pouvant atteindre 250 millions de dollars, principalement concentrées sur les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, des transports et des services. En valeur locale, certaines estimations évoquent des recettes additionnelles de l’ordre de 12 milliards de dirhams, portées par l’afflux massif de visiteurs.

Entre 600 000 et 1 million de supporters, délégations et professionnels sont attendus dans les villes hôtes durant près d’un mois de compétition. Cette affluence profitera directement à l’hébergement touristique, à la restauration, au commerce de proximité, à l’artisanat et aux transports, tout en stimulant la consommation intérieure à une période traditionnellement favorable.

Les investissements engagés dans les infrastructures sportives et urbaines participent également à cette dynamique. La modernisation des stades, l’amélioration des réseaux de transport et la mise à niveau des équipements hôteliers s’inscrivent dans une logique de rentabilité à long terme, transformant la CAN en accélérateur de croissance durable bien au-delà de l’événement.

Parmi les acteurs économiques directement impactés, Royal Air Maroc (RAM) figure en première ligne. La compagnie aérienne nationale s’attend à transporter au moins 500 000 supporters durant la période de la compétition, un volume exceptionnel qui devrait se traduire par une hausse significative du trafic passagers et des recettes additionnelles estimées à environ 1,5 milliard de dirhams.

Pour répondre à cette demande, RAM a engagé un important dispositif opérationnel. La compagnie prévoit notamment le doublement des capacités de son hub de Casablanca, point névralgique de sa stratégie africaine, afin de renforcer la connectivité avec les pays qualifiés, parmi lesquels Dakar, Abidjan, Le Caire, Tunis, Bamako, Lagos ou encore Douala. Parallèlement, les fréquences seront renforcées avec plusieurs grandes villes européennes telles que Paris, Bruxelles, Milan, Londres, Marseille, Lyon, Madrid et Barcelone, qui abritent d’importantes communautés africaines.

Au-delà de l’impact financier immédiat, cette montée en puissance positionne davantage Royal Air Maroc comme transporteur de référence entre l’Afrique, l’Europe et le reste du monde, consolidant son rôle stratégique dans la mobilité continentale et l’intégration régionale.

L’impact de la CAN 2025 se mesure également sur le plan social. L’organisation d’un événement de cette ampleur mobilise des milliers d’emplois directs et indirects dans la sécurité, l’événementiel, l’accueil, la logistique, les médias et les services. Pour de nombreux jeunes, il s’agit d’une opportunité d’insertion professionnelle et d’acquisition de compétences transférables.

Grâce aux fan zones déployées également dans les villes hôtes, la compétition s’inscrit pleinement dans l’espace public. Elle favorise l’inclusion, la mixité sociale et la cohésion nationale, transformant la CAN en un moment de communion populaire autour du sport et de l’identité africaine.

L’organisation de la CAN 2025 constitue une étape charnière pour la diplomatie sportive marocaine. La compétition permettra au Royaume de tester, à grande échelle, sa capacité à assurer la sécurité des sites, à mobiliser les infrastructures de transport et à coordonner l’ensemble des acteurs institutionnels impliqués, cela avant la coupe du monde 2030 que le Royaume co-organise avec l’Espagne et le Portugal.

À l’échelle africaine, cette CAN renforce la position du Maroc comme partenaire privilégié pour les grandes compétitions sportives du continent. Le sport devient ici un vecteur de soft power, favorisant la coopération, le dialogue et le rapprochement entre les nations africaines.

La présence de délégations officielles, de responsables politiques et de dirigeants d’instances sportives et économiques confère à l’événement une dimension diplomatique informelle, propice aux échanges stratégiques et au renforcement des relations bilatérales.

Sur la scène internationale, la CAN 2025 représente un test de crédibilité majeur pour le Maroc. La qualité des infrastructures, la fluidité logistique, la sécurité et l’accueil des supporters seront scrutés de près. Le Royaume entend démontrer sa capacité à répondre aux standards internationaux les plus exigeants.

Cette réussite s’inscrit dans une trajectoire plus large visant à positionner le Maroc comme une plateforme régionale incontournable de l’événementiel sportif, capable d’accueillir des compétitions de premier plan.